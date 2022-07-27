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冷氣不涼只灌冷媒！師傅妻喊「補10年都划算」　同業打臉

▲台灣每到夏天相當炎熱，不少家庭久違開啟冷氣，才發現吹不涼，只能尋找師傅來維修。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲台灣每到夏天相當炎熱，不少家庭久違開啟冷氣，才發現吹不涼，只能尋找師傅來維修。（示意圖，非當事人／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-27 18:10:042022-07-27 18:39:52

台灣每到夏天相當炎熱，不少家庭久違開啟冷氣，才發現吹不涼，只能尋找師傅來維修。就有位租屋女網友表示，房東每年都找同一個A師傅來修繕，但幾乎都只灌冷媒處理，後續解決過程曝光，也引來同業打臉喊「冷媒不是消耗品，沒漏用十年也不用補」。

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原PO在臉書《爆怨公社》上發文訴苦，住在目前租屋處已經6、7年，「前幾年冷氣都有冷，但去年卻變得不涼了」，而房東也找來配合的A師傅來一次修繕所有房客反應有問題的冷氣。沒想到A師傅檢查原PO房間的冷氣後，卻聲稱「冷氣沒大礙，不用修也不用補冷媒，只是冷氣口風向不能讓它轉」，同時還強調「不能開電風扇讓冷空氣循環掉，冷氣口一定要對著人吹就會涼」，而另一間房的冷氣A師傅則幫忙補了冷媒。

▲原PO分享租屋處冷氣，近幾年的曲折離奇的修理經過。（圖／翻攝《爆怨公社》）
▲原PO分享租屋處冷氣，近幾年的曲折離奇的修理經過。（圖／翻攝《爆怨公社》）
A師傅離開後，原PO和另名房客仍覺得冷氣狀況沒改善，依舊不冷，再求助房東後，房東卻要他們自己聯絡，結果「陰錯陽差搞錯電話，聯絡到一個B師傅」，B師傅到場檢修後，判斷要洗冷氣，原PO只好自費清洗，不過冷氣也順利變涼，熬過去年夏天。

時間來到今年夏天時，房間冷氣又不冷了，原PO只好再度找房東求助，沒想到配合的A師傅因為不滿原PO去年找了B師傅，因此拒絕來查看原PO的房間冷氣。無奈的她只好自行找了C師傅來檢修，而C到場一看便指出「是氣溫感應器的問題」，修完後冷氣真的變涼；但同時期又有另一間室友反應房間冷氣不冷，房東則依舊請來A師傅，又只灌了冷媒，而跟著前來的A師傅老婆甚至還在一旁誇口「每年補冷媒冷氣就很涼了，就算連續補10年都比請房東買新冷氣划算」。

▲看完A師傅的維修過程以及觀念後，引出其他同業出面打臉。（圖／翻攝《爆怨公社》）
▲看完A師傅的維修過程以及觀念後，引出其他同業出面打臉。（圖／翻攝《爆怨公社》）
而連續幾年冷氣修不停，但每個師傅的說法不一樣，修完過一段時間又不冷，也讓原PO開始困惑「為什麼修個冷氣這麼複雜？」隨後也有不少過來人吐槽「一直補冷媒的店家也很扯，用老方法一直騙錢、沒人會這樣做的！」「冷媒根本不需要補的，除非是管子一直在破洞」、「每年補冷媒，再跟我開玩笑吧？」「補冷媒是治標不治本，而且舊型號冷媒破壞環境，再說你說的環境條件1.2噸也太小了吧！請房東換台吧」。

另外也有同業師傅被釣出解答「冷媒是一個封閉循環系統，等同人體血管，在沒有傷口的情況下，血液不會自己變少。換言之，冷媒會不夠，就代表管路出現裂口，而且不可逆，單純填補冷媒，還是會隨時間及壓力輸出逸散，能使用多久的時間不能確定，正常程序必須拆卸抓漏，燒焊修補，這個費用不便宜，不如投資在新的冷氣，這樣又可以用8到10年比較划算」、「身為一個洗冷氣師傅，給各位幾個觀點，『常吹的冷氣一定一至兩年要洗一次，才能維持風大、空氣好、不漏水』，然後冷媒不是消耗品，沒漏，用10年也不用補」。（編輯：潘毅）

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