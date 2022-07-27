冷氣不涼只灌冷媒！師傅妻喊「補10年都划算」　同業打臉

我是廣告 請繼續往下閱讀
A師傅離開後，原PO和另名房客仍覺得冷氣狀況沒改善，依舊不冷，再求助房東後，房東卻要他們自己聯絡，結果「陰錯陽差搞錯電話，聯絡到一個B師傅」，B師傅到場檢修後，判斷要洗冷氣，原PO只好自費清洗，不過冷氣也順利變涼，熬過去年夏天。
時間來到今年夏天時，房間冷氣又不冷了，原PO只好再度找房東求助，沒想到配合的A師傅因為不滿原PO去年找了B師傅，因此拒絕來查看原PO的房間冷氣。無奈的她只好自行找了C師傅來檢修，而C到場一看便指出「是氣溫感應器的問題」，修完後冷氣真的變涼；但同時期又有另一間室友反應房間冷氣不冷，房東則依舊請來A師傅，又只灌了冷媒，而跟著前來的A師傅老婆甚至還在一旁誇口「每年補冷媒冷氣就很涼了，就算連續補10年都比請房東買新冷氣划算」。
而連續幾年冷氣修不停，但每個師傅的說法不一樣，修完過一段時間又不冷，也讓原PO開始困惑「為什麼修個冷氣這麼複雜？」隨後也有不少過來人吐槽「一直補冷媒的店家也很扯，用老方法一直騙錢、沒人會這樣做的！」「冷媒根本不需要補的，除非是管子一直在破洞」、「每年補冷媒，再跟我開玩笑吧？」「補冷媒是治標不治本，而且舊型號冷媒破壞環境，再說你說的環境條件1.2噸也太小了吧！請房東換台吧」。
另外也有同業師傅被釣出解答「冷媒是一個封閉循環系統，等同人體血管，在沒有傷口的情況下，血液不會自己變少。換言之，冷媒會不夠，就代表管路出現裂口，而且不可逆，單純填補冷媒，還是會隨時間及壓力輸出逸散，能使用多久的時間不能確定，正常程序必須拆卸抓漏，燒焊修補，這個費用不便宜，不如投資在新的冷氣，這樣又可以用8到10年比較划算」、「身為一個洗冷氣師傅，給各位幾個觀點，『常吹的冷氣一定一至兩年要洗一次，才能維持風大、空氣好、不漏水』，然後冷媒不是消耗品，沒漏，用10年也不用補」。（編輯：潘毅）