Netflix8月片單公開！粉絲見「經典神作」淚推：等十年了
影音串流平台Netflix近年席捲全球，除了他們自產的優質影集之外，不少經典作品、電影也都時常在該平台上架。近期Netflix又公布了2022年8月片單，其中1部「經典神作」上架立刻有粉絲大讚「我等十年了」。
Netflix昨（26）日在臉書上公佈8月平台片單異動，下架的部分有《隱形人》、《新娘大作戰》、《鼠來寶3》、《大賣空》、《刺客教條》、《國定殺戮日》、《五月天人生無限公司》、《蜘蛛人：返校日》等電影；影集部分則有《瑞克與莫蒂》1到4季、《唐頓莊園》1到6季、《與卡戴珊同行：第5季》、《比佛利山貴婦的真實生活》第5季、《駭客軍團》1-4季。
而上架的部分則有《火線掏寶》、《不可能的任務》全系列、《殺戮戰警》、《香草天空》、《3D食人魚》、《星際效應》、《神鬼傳奇》等；影集則有《狂賭之淵：雙》、《火影忍者疾風傳：1-4季》、《屍厲學校：鬼話連篇》、《拉拉熊：主題樂園大冒險》、《龍之血：第3季》等等。
而8月片單公開後，立刻有不少火影粉絲於貼文下方留言「疾風傳終於要出了！」「想回顧火影，總算上了」、「可以看到差點踢出結局的男人了」、「等了十年終於有疾風傳了」、「疾風傳終於要上了==」、「可以看疾風傳了」。
另外也有其他影迷期待喊「可以再刷一次星際效應了」、「期待星際效應」「星際效應終於來了！」、「不可能的任務系列五月底才全部下架，8月又回來啦！讚喔」、「拉拉熊終於上線啦」。
而近期《NOWnews 民調》也針對Netflix打擊「寄生帳號」相關議題展開調查，到今（27）日投票已展開7天，接受的網友目前佔2成，不能接受的網友則有8成之多，投票截止時間到7月31日，若有興趣的民眾也可前往投票並發表您的意見。（編輯：潘毅）