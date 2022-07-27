生魚片「堆成丘陵」不用1千！老饕一看秒知地點：吃超爽
生魚片這種吃法能品嘗到魚肉最原始的鮮甜滋味，進入台灣後也廣受歡迎，不少熱炒店都會有這道品項。然而今（27）日就有網友貼出一張生魚片「堆成丘陵」的照片，還透露價格不到1千元，貼文曝光立刻引發熱議，更有不少老饕一秒看出地點，並喊「真的吃很爽」。
原PO在臉書《爆廢公社二館》上分享一張圖片，提到自己忍了好久，好不容易在近期出遊，打算「報復性怒吃」，結果看到店家送上一大盤「堆成丘陵」生魚片，上頭的品項包含鮪魚、紅甘、鮭魚、旗魚等，粗估約有1百多片。
原PO隨後也補充，這大盤生魚片一共有6個人吃，而價錢更是CP值超高的「800元」，也讓她忍不住笑稱「這一盤真的值了」；畫面曝光後隨即有6千多名網友按讚「好多鮭魚」、「口水流一地了」、「這盤吃完，我應該三個月不敢吃了」、「這數量自己買魚切也要上千吧」。
另有一些老饕迅速看出地點「墾丁的邱家很有名」、「後壁湖邱家，上次去排了一小時，但真的吃超爽」、「邱家，吃過很新鮮，生意也很好」、「邱家是不錯吃，不過太忙了」。
事實上這間餐廳就是位於墾丁後壁湖的「邱家生魚片」，過去就曾多次因超大份量的生魚片躍登新聞版面，由於店內生魚片價格十分優惠，必須點滿一定金額菜色才能加點。（編輯：潘毅）