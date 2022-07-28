楊晨熙痛揭被冷凍真相！惹怒廠商 被酸「想找有錢人嫁」
由徐乃麟主持的《醫師好辣》日前暢聊「大家都一樣！來自厭世社畜的怒吼！」主題，找來藝人劉雨柔、楊晨熙、主播劉盈秀和幾位醫師班底分享職場上遇過的黑暗面。徐乃麟首度在節目中吐露他人生第一次被「打耳光」的經歷，自嘲之餘不忘反虧其他人：「你們的（經驗）算什麼？」笑翻眾人。
而從「果凍姐姐」身分轉戰通告藝人的楊晨熙，則是自爆當年被電視台冷凍的緣由，因為彼此經紀約隸屬不同經紀公司或電視台，有些廠商發活動時會混淆。某次，她接洽的活動隸屬兩間對立的公司，她慘被誤會惡意接案，遭批：「我們要處罰你，因為妳把廠商惹不開心。」她好意主動低頭道歉時，還遭酸「你們當姐姐的，就是來過個水嘛！」超誇張的往事，連劉雨柔都聽不下去，直呼：「這什麼歪理！」
當眾人紛紛講著自己遭遇過的職場暗黑經歷時，徐乃麟突然爆出：「你們有想過我被人家打過耳光嗎？」眾人聽了都不可置信。徐乃麟表示，當年熱播劇《一代佳人》是他第一部演男主角的戲，當時他演技尚不純熟，拍戲時總會招來其他演員竊笑，就連本來好聲好氣指導他的導演，最後都忍不住對他開罵，罵到最後徐乃麟忍不住大爆發，當場怒吼：「我不演了！」掉頭走人，最後他在工作人員及女主角湯蘭花的安撫下忍住繼續拍。
後來該戲殺青舉辦慶功宴，徐乃麟一到餐廳門口就被兩三位燈光師檔在門口，遭嗆：「你給導演難看？」接著就被打了一記耳光。當下他氣到衝進餐廳咆哮，直到湯蘭花出現才冷靜下來，後來他對著燈光師烙下一句「你給我記住！」便含著淚離場。徐乃麟笑看過往的說：「我忍下來了，這人生第一次被打耳光的經驗，有什麼嗎？沒什麼！你們的（經驗）算什麼？」一旁的劉雨柔逗趣回說：「那燈光師叫什麼名字，我幫你跟他聊一下。」全場笑翻。