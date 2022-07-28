汽車旅館玩很大！砸千萬建捷運車廂、教室 100%還原爆紅
現在不少情侶、夫妻間為了培養情趣，偶爾會到汽車旅館甜蜜度過一晚，甚至近年來，不少好友相揪也會在汽旅內開派對慶生、跨年等等，因此汽旅話題度也是非常高。近日，新北市開幕了一家汽車旅館，重金還原27種不同的場景，包括教室、捷運車廂、格鬥擂台、體育館等等，大膽挑戰民眾的尺度底線，引起網友海量關注。
據了解，該間汽車旅館名為「慾望實境娛樂汽車旅館」，地點位於新北汐止區，業者接手原本老舊的摩鐵，重金砸下三千萬改造，一共有27種不同的「實境主題房」，且仔細端看其內部設計，完全100%的還原，走進去讓人彷彿就置身在其中。
而由於房型相當特殊，立刻被轉往Dcard討論，不僅如此，日前YouTuber「酷的夢」、「黑龍」一行人也到該間旅館拍攝影片，使用的是教室的主題房間，三人穿上制服坐在房間設置的課桌椅內，如果沒有拍攝旁邊的床，單看影片實在太像真的在教室，顯見這樣多功能的實境主題房用途相當廣泛！
不少網友看完後紛紛回應「修蛋幾勒.....怎麼會有房間內有教室的佈置啦！」、「笑死我了，比起影片，我更想知道是哪一間旅館」、「剛去查了，還有捷運車廂真的狂」、「現代人真懂玩....摩鐵也是很聰明」、「其實這間開很久了啦，只是重新裝潢，話題整個又飆升」、「這間還有捷運車廂....真的玩很大喔！」（編輯：張嘉哲）