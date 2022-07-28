今晚鬼門開「4星座」財運爆棚！這位偏財旺　快衝彩券行

我是廣告 請繼續往下閱讀
正財提升，績效滿分。
鬼門一開天秤座積效變好，財運不斷好轉，有業績蒸蒸日上的機會，另外工作運大開，若你想要轉職，運勢也會不賴，想要轉職的朋友可以盡快尋找說不定會找到不錯的工作機會。
TOP3：巨蟹座
發揮魅力，動感迷人。
金星入巨蟹座顯示你在鬼月特別迷人，鬼門一開金星能量加速拉抬你的財運，讓你外在特別吸引人，鬼月桃花運十足，能讓你發揮魅力去得到財富並且累積人脈，這樣的好運會讓你從鬼門開一路旺到鬼門關。
TOP2：金牛座
偏財大旺，快速進財。
鬼門開後天王星加速移入金牛座的本命宮，顯示金牛座有財運噴發快速進財的跡象，抽獎運、大樂透得獎運很高，但也要當心容易財來財去，建議財富最好找他人保管。
TOP1：獅子座
土地增值，偏財桃花。
太陽與水星進入本命宮，水星又加速入財帛宮，顯示鬼月想要投資房地產的人千萬不要害怕鬼月習俗，如果可以趁著鬼月來臨說不定能議論到很划算的房子，假如你有一些多餘的資金或想要換屋的人，鬼月時刻可以買到增值的房子，另外火星落入外出宮顯示獅子座鬼月外出運很好，不妨來個老街旅遊或者離島之旅都是不錯的選擇，能讓鬼月財運噴發。（編輯：郭佩蓉）
【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。