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升息使美國經濟陷低迷？學者：服務業萎縮、製造業衝擊小

▲美國聯邦準備理事會（ Fed ）28日宣布升息3碼，Fed主席鮑爾在記者會上除了強調抗通膨的重要性，也再次否認美國正處於經濟衰退的言論。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦準備理事會（ Fed ）28日宣布升息3碼，Fed主席鮑爾在記者會上除了強調抗通膨的重要性，也再次否認美國正處於經濟衰退的言論。（圖／美聯社／達志影像）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-28 11:50:212022-07-28 11:52:50

美國聯準會（Fed）一如預期，連續2個月升息三碼，Fed主席鮑爾在記者會上除了強調抗通膨的重要性，也再次否認美國正處於經濟衰退的言論，中央大學經濟系教授吳大任接受接受《NOWnews今日新聞》訪問時說，美國擴大升息對經濟的影響確實還無法隨便定義，但從國內服務業PMI呈現萎縮的狀態，顯示Fed上半年升息對經濟帶來的衝擊已逐漸顯現，而製造業PMI由於仍維持在50以上，因此影響尚小。

各界關注Fed於台灣時間28日凌晨公布的最新利率會議決策，宣布將基準利率上調3碼至2.25%至2.5%區間，符合市場預期，此次不僅是Fed今年以來第四度升息，也是自1980年代以來，最大幅度的連續升息。

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吳大任指出，3至5月Fed升息兩次共3碼，原本預期能為通膨帶來壓抑作用，但美國消費者物價指數（CPI）年增率持續衝高，因此6月擴大升3碼，而美國同樣於6月飆破9%的CPI年增率，則是Fed決定維持升息3碼的關鍵因素。

根據路透社（Reuters）指出，Fed主席鮑爾再三否認美國正處於衰退的想法，吳大任坦言，美國擴大升息對經濟的影響確實還不夠清楚，但從某些數據可觀察美國經濟已陷入低迷狀態，像是7月製造業與服務業綜合採購經理人整體指數（PMI）降至47.5，跌破代表景氣榮枯的50分界線。

若將指數分開觀察，服務業PMI從6月時的52.7，降到47，呈現萎縮的狀態，顯示Fed上半年升息對經濟帶來的衝擊已逐漸顯現。然而，值得一提的是，製造業PMI為52.3，雖是兩年來新低，卻仍處於正成長，表示升息對於美國製造業尚未出現嚴重衝擊。

對此，吳大任判斷，美國進口產品數量龐大，金額甚至超過3兆美元，此波升息對一般家庭所產生的消費排擠，多為進口產品，例如手機、筆電等，因此對國內製造業廠商影響不大。

鮑爾於記者會上強調，央行必須專注於壓低通膨，下次9月召開利率會議，不排除「再次不尋常大幅升息」的可能性，像是升息3碼或擴大幅度升息等，屆時也會從當時的經濟數據來判斷。

吳大任認為，鮑爾提到的經濟數據，勢必會參考每月CPI，他判斷，美國CPI尚未降至5%以前，Fed維持升3碼的意願仍高，畢竟鮑爾多次強硬表態，專心打通膨才是Fed的主要目標。

至於作為升息籌碼之一的勞動市場，也是Fed的專注焦點，美國6月失業率維持3.6%，甚至比台灣低，表示就業市場強勁，一旦失業率提升，就業市場疲軟，Fed維持或擴大升息意願會大大降低。

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