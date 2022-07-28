睡一半「床濕濕的」！女大生一摸崩潰 網反喊：我也有過
一名女大生昨（27）日發文，表示自己最近都沒有好好休息，前幾天睡覺突然驚醒，想說「床怎麼濕濕的」，豈料一摸讓她秒崩潰，原來是不小心「尿床了」，而她也將荒謬經驗分享出來，豈料貼文一出，網友反喊「我也有過」。
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「19歲的我竟然尿床了」為題發文，表示最近晚上幾乎都兩三點才睡，根本沒有好好休息，「在昨天早上五點，我突然驚醒，想說『床怎麼濕濕的』，一開始以為是血崩，結果打開燈發現我真的尿床了」。
後來她清理完以後，就想到是不是因為自己睡前喝太多水，「然後又太累沒睡覺，睡前我都會超渴，水起碼都喝500ml，但就是因為之前都沒有尿過床，所以才很放心每天喝…頂多早上起來膀胱很脹而已」，豈料那天竟然真的尿床也讓她真的嚇到，「好啦大家晚上睡覺前不要喝太多水 」。
貼文一出，意外釣出不少網友分享自身經驗，「我上次…是高中，但尿下去立刻驚醒，只有褲子遭殃，謝天謝地」、「我上次半夜放屁，沒想到是水屁，馬上爬起來洗屁股」、「沒事，我最後一次尿床是在18歲，不知夢到什麼就出大洪水囉」、「前陣子我也尿床，嚇到把男友也吵醒，然後他叫我乖乖坐好，自動幫我清一清吹乾後，叫我不要擔心後就哄我睡覺，他現在想到就會叫我尿尿小童，真是謝謝」。（編輯：郭佩蓉）