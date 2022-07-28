COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

睡一半「床濕濕的」！女大生一摸崩潰　網反喊：我也有過

▲原PO日前睡到一半想說「床怎麼濕濕的」，豈料一摸讓她秒崩潰，原來是不小心「尿床了」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自Pixabay）
▲原PO日前睡到一半想說「床怎麼濕濕的」，豈料一摸讓她秒崩潰，原來是不小心「尿床了」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-28 12:40:38

一名女大生昨（27）日發文，表示自己最近都沒有好好休息，前幾天睡覺突然驚醒，想說「床怎麼濕濕的」，豈料一摸讓她秒崩潰，原來是不小心「尿床了」，而她也將荒謬經驗分享出來，豈料貼文一出，網友反喊「我也有過」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「19歲的我竟然尿床了」為題發文，表示最近晚上幾乎都兩三點才睡，根本沒有好好休息，「在昨天早上五點，我突然驚醒，想說『床怎麼濕濕的』，一開始以為是血崩，結果打開燈發現我真的尿床了

▲原PO日前睡到一半想說「床怎麼濕濕的」，豈料一摸讓她秒崩潰，原來是不小心「尿床了」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO日前睡到一半想說「床怎麼濕濕的」，豈料一摸讓她秒崩潰，原來是不小心「尿床了」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
後來她清理完以後，就想到是不是因為自己睡前喝太多水，「然後又太累沒睡覺，睡前我都會超渴，水起碼都喝500ml，但就是因為之前都沒有尿過床，所以才很放心每天喝…頂多早上起來膀胱很脹而已」，豈料那天竟然真的尿床也讓她真的嚇到，「好啦大家晚上睡覺前不要喝太多水 」。

貼文一出，意外釣出不少網友分享自身經驗，「我上次…是高中，但尿下去立刻驚醒，只有褲子遭殃，謝天謝地」、「我上次半夜放屁，沒想到是水屁，馬上爬起來洗屁股」、「沒事，我最後一次尿床是在18歲，不知夢到什麼就出大洪水囉」、「前陣子我也尿床，嚇到把男友也吵醒，然後他叫我乖乖坐好，自動幫我清一清吹乾後，叫我不要擔心後就哄我睡覺，他現在想到就會叫我尿尿小童，真是謝謝」。（編輯：郭佩蓉）

睡覺「手機放旁邊」恐致癌？醫給正確解答：小心2種頭痛

恩愛過程遇地震！男友「沒完事就跑」　她獨留床上怒分手

床上突冒「長條怪蟲」！網見真面目喊賺到：一堆人花錢看

再睡3分鐘！橘貓不敵棉被吸引力狂賴床　網：早上的我

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
77.53%22.47%
2022-07-20-2022-08-01
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀