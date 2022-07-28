肯德基只吃蛋塔？老饕揭「1時段」限定餐點：吃過回不去
知名速食店「肯德基」主打炸雞、漢堡，但最受到消費者喜愛的卻是「蛋塔」，實際上就有老饕分享，其實除了熱門商品蛋塔，以及代表性美食炸雞外，肯德基的早餐才是限定的隱藏美食，但僅有特定分店才有販售，消息引發網友熱議，紛紛驚呼「不知道肯德基有賣早餐欸」。
根據網友於《爆廢公社》貼文分享，「告訴我，我不孤單⋯肯德基早餐超好吃！吃過一次就回不去了，便宜又好吃」，也特別提醒大家，只有部分店家有提供早餐，出門購買前都有提前確認，直言「希望肯德基早餐可以普及！」
網友驚呼，「肯德基有早餐？完全不知道」、「超多人不知道這個美食天堂」、「哇！這價位...改天來試試」；老饕也推薦自己的口袋清單「從高中吃到現在十幾年了，燒餅真的沒有其他間比得上，嫩雞蛋堡也很厲害，但是真的在消失中，一間間的慢慢都停賣了」、「除了蛋塔，最好吃的就是燒餅了」、「雞粥和燒餅很好吃」、「終於有人發現肯德基的燒餅很好吃了」、「粥也很好吃」、「超愛早餐燒餅」。
根據官網詳細資訊指出，肯德基早餐僅有供應至早上10點30分，且並非每家肯德基都有販售早餐，建議可以先透過官網查詢確認。（編輯：鍾怡婷）