NOW早報／柯以柔已自由！新身分證「配偶欄刪除」離婚了

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柯以柔在臉書發文表示，經歷四年七個月、超過1650個日子，也許對很多人來說離婚很簡單，但她經歷六次調解，將近20次開庭，因疫情關係，總共面對過六個法官，「打了一場又一場的仗，終於等到今天」。
柯以柔感謝司法，讓她覺得堅持是對的，讓她相信公理正義仍然存在，她也感慨，坐在戶政等待時，忍不住眼眶泛淚，女人在婚姻中不一定要委屈自己，「現代的女性更有權利為自己發聲，為自己為孩子爭取應有的權利，這一路真的很苦，但我做到了。」
柯以柔表示，從今天起自己終於自由了，希望郭先生從今爾後、記取法院判決結果，侵害配偶的賠償、以及四年半未付的扶養費，都能誠實面對、勇敢扛起自己應負的責任，未來成為合作父母、負擔起扶養孩子的義務，祝福我自己、也祝福你。
今日天氣／全台天氣不穩定 外出高溫依舊記得補水
中央氣象局今（29）日表示，今天因低壓帶逐漸接近，大台北、東北部以及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，氣溫方面，各地高溫將達32至34度，高雄、屏東、宜蘭、花蓮及台東有局部36度以上高溫的可能，中午前後紫外線偏強，外出應做好防曬與多補充水分。東北部沿海空曠地區易有強陣風，進行海邊活動時請多加留意。
林志穎動刀變鋼鐵人！手臂骨折放入鈦合金 關鍵期曝光
林志穎22日駕駛特斯拉自撞分隔島，住院已邁入第7天，恢復意識的他，已經在醫療團隊評估下，完成第一階段的手術。據《ETtoday星光雲》報導，手術狀況很樂觀，林志穎的手臂被放入鈦合金板固定，未來只要良好復健，重回賽車場也不是問題。
林志穎向來給人陽光形象，外貌凍齡20多年，這次車禍重傷，傳出手部脫臼、臉部浮腫等症狀，據知情人士表示，林志穎手部骨折處已進行手術，先在手臂上半部用鈦合金鋼釘、鋼板固定，未來要配合積極復健，以及X光持續追蹤檢查，觀察骨頭復元狀況，「未來3個月是關鍵期」，如果患部復元理想，或許能繼續從事賽車運動。
至於粉絲關切林志穎臉部因車禍破相，能否恢復昔日小旋風模樣，因手術較為複雜，仍須各部門共同會診，才能確切手術，不過知情人士表示，應該就在這幾天動刀，且林志穎意識一直保持清醒，對傷勢來說較樂觀，外界勿須擔心。由於手術涉及病患隱私，林志穎不願再浪費社會資源，經紀人25日表示，關於開刀及未來復健事項，未來不會再開記者會說明，謝謝大家關心，也希望大家不要再揣測事發經過，讓林志穎好好休養。
烏克蘭妹台灣看醫生！見「1件事」不可置信：我整個無言
出國最擔心的就是身體不適，因若是沒有保險、健保時，醫療費用通常會相當可觀！對此，烏克蘭美女Tanya就分享了，自己第一次到台灣診所看病的經歷，原本擔心沒有保險需要負擔昂貴的費用，結果卻出乎她的意料之外，讓她直喊「整個無言，謝天謝地」。
Tanya在《不要鬧工作室》的影片中，表示自己來台灣一陣子後，不知是否不適應炎熱氣候，導致三不五時都會感覺頭痛，因為從未有這樣的症狀，讓她有些擔心「因為我在台灣還沒有保險，我真的不想生病」。
Tanya分享，在烏克蘭基輔的人民生病時，通常會選擇待在家自癒，或者到家裡附近的藥局購買藥品，如果病況惡化，才會到當地醫院就醫，因為排隊人潮會相當多，若沒有必要一定不會去醫院；烏克蘭一般公立醫院看診是免費的，但如果需要其他療程服務或療程，就會另外收取醫療費用，而私立醫院和診所總是比較貴。
Tanya到台灣診所就醫完後，也分享自己的心得「看診超快，我以為會等很久，但沒有！且醫生超級友善有耐心，也可以講英文」，其中她提到「而且就算我沒有健保卡，費用也沒有超級貴，我整個無言，謝天謝地！」
鷹流拉麵老闆怒吼「想打員工」！心寒曝內幕：想撤出台灣
日本拉麵文化向來廣受台灣人喜愛，近幾年有許多連鎖日本拉麵品牌進駐台灣。不過近期「鷹流拉麵」創辦人鷹峰涼一卻突然大喊「想撤出台灣」，貼文內容曝光也引發熱議。
鷹流拉麵創辦人鷹峰涼一7月26日時在推特上發文吐苦水「快忍不住，想打員工了，但在台灣不能這麼做」、「我已經到極限了」、「我累了，關閉所有店面回日本吧」，雖然他在文中表示只是發發牢騷，但也疑似因員工因素萌生撤出台灣念頭。
據《東森新聞》報導，鷹峰涼一受訪指出，自己並非真的想打員工，而是實在收到太多客人投訴，員工找客人零錢用丟的、客人水杯沒水卻不補，甚至還發現有員工自行提早下班等，讓他真的很無奈。事實上「鷹流台灣忠孝本店」在2021年時就關閉，鷹峰涼一當時表示，由於沒有辦法維持良好的品質，也沒辦法要求或培養出能了解他對拉麵想法的員工，所以決定閉店。
AV男優選拔冠軍竟放棄！「原因」讓導演惋惜：其他人笑了
台灣廣告兼AV導演圤智雨，日前舉辦「AVGO.TV第一屆男優海選」，盛請女星李妍瑾、網紅小哥哥艾里擔任評審，最終冠軍由「阿碩」奪下，可昨日傍晚圤智雨於臉書公布最新消息，是阿碩私訊說明自己將放棄拍攝機會，讓他大嘆：「真是可惜呀！」
圤智雨在26日PO出阿碩當「人肉鋼管」的影片，由兩位身材火辣的比基尼辣妹圍著搔首弄姿，當時人不少人質疑他「有點矮哦」。圤於27日加碼公開阿碩海選時的影片，力挺「爲什麼冠軍是冠軍？很多人問我爲什麼男優海選的冠軍會是一個衣服穿起來像宅男的學生，我的答案是，你看他脫衣後的這段影片，我跟小哥哥艾理都練不出這樣的漢草」。
傍晚圤智雨公布與阿碩的最新對話，阿碩於訊息中表示因家人、親戚給了一些壓力，決定婉拒這次的拍攝機會，朴大嘆「很遺憾的冠軍剛剛跟我說家人的反對所以放棄當男優，所以亞軍的饅頭變冠軍了」，「真是可惜呀」，但不會耽誤拍攝「今晚會跟片商討論新的季軍人選，明天公布」，「我是圤智雨，雖然冠軍放棄了，但其他人笑了」。
網友則在該則貼文下方回應「下次舉辦類似比賽, 應檢附全家同意書」、「真的很可惜，下次出完片再宣布冠亞軍。不然社會壓力真的很大…」、「很有禮貌！」、「很有喜感，我快笑死，真是可惜～」。（編輯：張嘉哲）