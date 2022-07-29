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MIRROR演唱會「大螢幕突墜落」！舞者慘遭砸頭　觀眾嚇瘋

▲MIRROR演唱會時，上空的大螢幕突然掉落，正中底下的舞者，隨後螢幕倒塌後又壓倒另一位舞者，觀眾全部嚇瘋。（圖/爆料公社）
▲MIRROR演唱會時，上空的大螢幕突然掉落，正中底下的舞者，隨後螢幕倒塌後又壓倒另一位舞者，觀眾全部嚇瘋。（圖/爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2022-07-29 06:56:572022-07-29 08:08:08

男子團體MIRROR近日在紅館舉辦演唱會，結果昨晚28日晚間出現恐怖意外，2名舞者突然被從高處跌落的大螢幕擊中！讓在場觀眾全部尖叫嚇瘋，其中一名舞者更是當場被砸頭的狀態，巨大螢幕直接從脖子砸下整個人倒地，另一位舞者則閃不及被螢幕壓倒，兩人都緊急送醫，事故影片立刻在網路上瘋傳。

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綜合香港媒體報導，意外發生時，MIRROR成員Anson Lo、Edan正在表演雙人歌曲，站在台中央跟大批舞者一起熱舞，然而突然間，懸掛在天花板的一塊大螢幕突然開始搖晃，接著不到一秒時間就掉下，底下舞者根本來不及反應，就直接慘遭砸頭，完全正中脖子，畫面相當驚悚，接著螢幕倒下來又壓倒另一位舞者，全場觀眾放聲尖叫。

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▲MIRROR演唱會時，上空的大螢幕突然掉落，正中底下的舞者，隨後螢幕倒塌後又壓倒另一位舞者，觀眾全部嚇瘋。（圖/爆料公社）
意外發生之後，演唱會立刻喊停，工作人員立刻疏散粉絲，不過影片在網路傳開之後，讓不少網友超傻眼「只希望被砸頭的那人沒事.....太可怕了＝＝」、「希望舞者都平安，這種安全問題怎麼會這麼不落實啊」、「主辦單位到底在幹嘛？這種工安能給過嗎？」、「錢真的不是這樣賺的！請主辦單位負起全責」。

據了解，受傷的兩名舞蹈員分別為COLLAR成員So Ching的男友李啟言（阿Mo），以及張梓峯，其中，李啟言頭部及頸椎受傷，傷勢較為嚴重，留醫ICU；張梓峯則是情況較為穩定。由於演唱會發生嚴重事故，主辦方MakerVille和大國文化聯合表示，將會取消MIRROR演唱會餘下所有場次的演出及網上直播。（編輯：張嘉哲）


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