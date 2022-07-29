MIRROR演唱會遭轟！成員剛摔落舞台 600kg電視又砸舞者
男子團體MIRROR近日在紅館舉辦演唱會，結果昨晚28日晚間出現恐怖意外，2名舞者突然被從高處跌落的大螢幕擊中！讓在場觀眾全部尖叫嚇瘋。不過事件一出後引發各界批評，尤其粉絲更是憤恨不平，因為早在前兩天，MIRROR演唱會主辦方就不斷出包，甚至才剛有成員跌落舞台事件發生，如今又有大螢幕突然墜落砸傷人的事件，讓MIRROR演唱會已經不得不直接宣布停辦。
香港男團MIRROR，近期在紅磡體育館辦12場演唱會，結果在25日第一天的演唱會時，升降台就已經卡卡，12位成員在天橋上唱歌的時候，天橋不斷搖晃，中間的地方更是讓成員根本就不敢靠近，於是第二天的時候，主辦單位取消天橋的環節。
結果站在舞台上和台下歌迷互動成員Frankie，走到舞台邊緣疑似因為燈光太暗，不慎失足跌落一公尺高的舞台，讓不少歌迷瞬間嚇傻，隨後Frankie立刻向大家報平安，說自己沒事事後為了怕粉絲擔心在IG貼出左手臂擦傷照，說自己福大命大。
然而事件頻傳之後，就已經有不少粉絲上網連署要求主辦單位重視「場地安全問題」，不料才剛過不到幾天，28日舉辦的演唱會中，600kg的電視牆就這樣硬生生掉落，砸在兩名舞者的身上，且一人傷勢較為嚴重，讓不少粉絲痛罵主辦單位賺黑心錢，找來的承包廠商非常有問題，掀起討論。
而主辦單位Music Nation、MakerVille在事發後也發表共同聲明，證實有兩名表演者受傷倒地，救護人員到場急救後已將傷者送醫，「我們對是次意外深感抱歉，並非常關心兩名傷者的情況。我們會對傷者提供一切所需協助。」也承諾將會徹查事故發生原因。目前MIRROR後續演唱會也已經宣佈全面取消。（編輯：張嘉哲）