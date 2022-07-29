大甲地瓜球「超兇照」爆紅！火辣本尊承認了：胸部是假的
金黃酥脆的地瓜球是台灣夜市的特色小吃，日前就有網友在臉書社團瘋傳一間位於台中大甲的「手工地瓜球攤」，由於老闆娘Bella的美貌以及姣好身材爆紅，不少客人都會特地前往朝聖，引起不少討論。不過人紅是非多，也有不少人質疑老闆娘Bella的好身材「都是假的」，近日她接受YouTuber訪問時，終於揭開真相。
一對台俄異國夫妻檔「Roman and Sharon」，經常在社群分享日常，其中俄羅斯的丈夫Roman已在台生活4年，兩人經常都會分享異國的文化差異，深受不少觀眾喜愛。近日，2人前往台中大甲正巧發現這間討論度超級高的「手工地瓜球攤」。
從影片中可以看出，男老闆努力的炸地瓜球中，一旁的老闆娘Bella瞬間成為亮點，綁起馬尾展現白皙香肩，穿細肩帶深V低胸上衣，好身材展露無遺。Sharon也成功訪問到Bella幾個問題，對於當初店家如何成名，Bella表示，今年3月一個男客人拍她照，然後PO去臉書某個社團就突然就有名了，隨後就有很多不一樣的男客上門，而她也笑說「老公並不會吃醋，如果男客人要合照，老公還會幫忙」。
然而訪談中值得注意的是，針對外界有人指出她的胸部是假的，老闆娘Bella則首度證實表示「是假的沒錯」，而Sharon也表示「我的胸部也是假的，那妳會對這件事情感到難以啟齒嗎？」Bella則霸氣回應「只要自己喜歡，沒有必要在乎他人的眼光，如果有人攻擊我的胸部，我只會覺得她在羨慕我」。（編輯：張嘉哲）