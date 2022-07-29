消費人潮回流　6月餐飲營業額達619億、年增61.7%創高

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經濟部指出，由於新興科技應用與數位轉型發展趨勢，加上國際油、氣供需問題帶動能源價格，台灣6月出口及製造業生產指數各創歷年同月次高及新高，分別年增15.2%、0.5%。
民間消費方面，經濟部提到，隨國內疫情趨緩，消費人潮回流，加上去（2021）年同月基期較低，6月零售業營業額達3,265億元，月增1.2%，年增22.5%，是有統計資料以來最大增幅；而餐飲業則受惠疫情趨緩，外食消費增加，加上去年同月基期較低，6月營業額增至619億元，月增7.5%，較上年同月大幅成長61.7%，也是有統計資料以來最大增幅。
經濟部表示，未來全球經貿動能會隨著防疫管制逐步開放，且有日趨回穩的態勢，高效能運算、物聯網、車用電子等新興數位應用持續開拓，有助於外銷訂單及製造業生產持續成長。不過，全球通膨壓力仍高、變種病毒反覆，導致廠商投資風險提升，影響擴廠規劃步調，均加深全球經濟下行風險，應該密切關注後續發展並審慎因應。
至於在零售業及餐飲業方面，經濟部說明，因國內疫情穩定，防疫措施逐步開放，加上暑假旺季來臨、國旅補助方案開跑，皆有助推升消費動能，另外，去年同月27日前，仍籠罩在疫情三級警戒管制下，比較基期較低，預期營業額可望持續成長。