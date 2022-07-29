COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

消費人潮回流　6月餐飲營業額達619億、年增61.7%創高

▲經濟部統計處今（29）日公布當前國內外經濟情勢概況，6月餐飲業營業額達619億，較上年同月大幅成長61.7%。（示意圖／翻攝Pexels）
▲經濟部統計處今（29）日公布當前國內外經濟情勢概況，6月餐飲業營業額達619億，較上年同月大幅成長61.7%。（示意圖／翻攝Pexels）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-29 10:15:50

經濟部統計處今（29）日公布當前國內外經濟情勢概況，當中提到台灣6月出口及製造業生產指數各創歷年同月次高及新高，而在民間消費方面，受惠國內疫情趨，消費人潮回流，6月零售業及餐飲業營業額年增率雙雙創有統計資料以來新高，餐飲業營業額甚至較上年同月大幅成長61.7%，增至619億元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
受俄烏戰爭影響，國際糧食與原油價格仍高，主要國家通膨壓力續增，使得各國央行實行調控措施，為經濟前景增添不確定性風險，根據英國信息服務提供商IHS Markit 於15日的最新預測，今年全球經濟成長率為2.7%，較上月下調0.2個百分點。

經濟部指出，由於新興科技應用與數位轉型發展趨勢，加上國際油、氣供需問題帶動能源價格，台灣6月出口及製造業生產指數各創歷年同月次高及新高，分別年增15.2%、0.5%。

民間消費方面，經濟部提到，隨國內疫情趨緩，消費人潮回流，加上去（2021）年同月基期較低，6月零售業營業額達3,265億元，月增1.2%，年增22.5%，是有統計資料以來最大增幅；而餐飲業則受惠疫情趨緩，外食消費增加，加上去年同月基期較低，6月營業額增至619億元，月增7.5%，較上年同月大幅成長61.7%，也是有統計資料以來最大增幅。

經濟部表示，未來全球經貿動能會隨著防疫管制逐步開放，且有日趨回穩的態勢，高效能運算、物聯網、車用電子等新興數位應用持續開拓，有助於外銷訂單及製造業生產持續成長。不過，全球通膨壓力仍高、變種病毒反覆，導致廠商投資風險提升，影響擴廠規劃步調，均加深全球經濟下行風險，應該密切關注後續發展並審慎因應。

至於在零售業及餐飲業方面，經濟部說明，因國內疫情穩定，防疫措施逐步開放，加上暑假旺季來臨、國旅補助方案開跑，皆有助推升消費動能，另外，去年同月27日前，仍籠罩在疫情三級警戒管制下，比較基期較低，預期營業額可望持續成長。

台灣醫療產業拓展國際市場　搶攻美洲商機

升息使美國經濟陷低迷？學者：服務業萎縮、製造業衝擊小

Fed升息！台灣央行跟不跟　經濟學者盼：應升2至3碼

Fed升息在即　細數美國50年重大升降息歷程回顧

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.38%23.62%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀