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中國封控衝擊在地台商　國內廠商卻受惠轉單效應年增6%

▲中國封控衝台灣4月外銷訂單，海外生產年減16.4%，但國內生產卻受惠部分轉單效應，年增6.0%。（示意圖／NOWnews資料照）
▲中國封控衝台灣4月外銷訂單，海外生產年減16.4%，但國內生產卻受惠部分轉單效應，年增6.0%。（示意圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-29 11:53:39

經濟部統計處今（29）日公布當前國內外經濟情勢概況，當中提到中國自今（2022）年3月開始的封控措施，影響台灣4月外銷訂單在海外生產年減16.4%，特別是以中國及香港為生產地的廠商，受創最為嚴重，年減10.2%，5月雖回升，但年增幅僅微增0.3%，而國內生產卻受惠部分轉單效應，年增6.0%，在兩地無生產地的廠商， 4、5月外銷訂單也維持正成長。

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經濟部統計處整合中國封控對台灣外銷訂單的影響，首先指出，去（2021）年下半年起，中國因各領域監管措施、房地產危機等風險，經濟表現快速降溫，今（2022）年第2季經濟成長率更因實施嚴格防疫封控政策僅增0.4%，是2020年第2季以來最低增幅。

中國自今年3月開始的封控措施，導致部分生產動能停滯、消費疲弱，由內需引申的進口需求出現縮減，造成中國大陸前3大進口來源國年增率轉為負成長，其中包含台灣及日本。

經濟部提到，台灣外銷訂單4月增幅轉呈年減5.5%，結束連續25個月正成長，其中接自中國大陸及香港訂單年減16.9%。雖然整體接單增幅在5、6月封控逐步解除時，已轉呈正成長，但接自中國大陸及香港訂單仍年減13.4%、14.5%。

在封控期間，台灣4月外銷訂單在海外生產年減16.4%，特別是以中國及香港為生產地的廠商受創最為嚴重，4月外銷訂單驟降轉呈年減10.2%，5月雖回升，但年增幅僅微增0.3%。

反觀在中國大陸及香港無生產的廠商，受影響程度相對較小，4月、5月外銷訂單仍維持正成長，表現優於整體接單。此外，國內生產受惠部分轉單效應年增6.0%，顯示封控措施對國內生產的影響遠低於海外生產地。

經濟部提到，台商在近年受到政府鼓勵回台投資政策的激勵，以及美中貿易戰、疫情等因素影響，台商全球供應鏈重新布局，外銷訂單海外生產比多呈逐年下降趨勢，2021年台灣外銷訂單海外生產比為51.6%，是自2013年以來最低。

根據統計數據顯示，近年台灣的外銷訂單在中國大陸生產比重逐年下滑，2021年占外銷訂單比率為42.4%，較2018年（美中貿易戰前）減少4.5個百分點，其次為東協占3.2%，則較2018年增1.6個百分點。

此外，經濟部稱受惠台商回台擴增產能，以及新興科技應用持續擴展，台灣製造業生產指數已連續29個月正成長，其中4月外銷訂單雖因中國大陸封控影響年減5.5%，但廠商提早供應鏈布局，反而受惠部分轉單效應，生產仍呈正成長6.6%。

經濟部最後表示，隨著政府持續推動投資台灣政策，加上近年新興科技應用及數位轉型浪潮，挹注台灣出口高速成長，2021年年增29.3%，今年第1季也成長23.5%，雖然4月起受中國封控及內需疲弱影響，增幅略為縮小，但仍呈二位數成長。

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