住飯店借充電線被拒！阿嬤「出狠招」逼櫃檯　眾眼界大開

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她因害怕與家人失聯，決定帶著孫女到手機行詢問，卻得到不提供的回覆，而她在店員建議下前往便利商店，怎料，超商行動電源全被租借，最後只好花錢買一條充電線回去。但阿嬤表示「我知道他們（櫃檯）可能又有些理由不借用變電頭，於是我直接了當說我已經買了充電線，因為我參加臉書社團的好想住飯店，大家等著分享呢！」
櫃檯一聽終於從抽屜拿出變電頭給她，讓她忍不住抱怨「可能他們倆看我滿頭白髮，應該無法告訴別人我的遭遇吧！？其實我們每星期都到礁溪住宿不同的旅館，也順便比較好壞喔！第一次遇到不肯幫忙充電的旅館櫃檯，老年人好打發嗎？」
貼文曝光後，反而引來網友們傻眼留言，「飯店本來就沒義務一定要提供充電線給客人」、「看完也是眼界大開⋯⋯直接威脅飯店，哪招？」、「不能因為你說要分享社團來要求櫃檯，一旦說出去就有種威脅利誘的感覺」、「你可以覺得這間旅店服務差，不方便，發文分享感受，但用社團的名義，半威脅旅店，真的也好不到哪去！」
但也有人緩頰，認為「版主表達的是對這家服務不甚滿意，人都會老，也會有急需的時候，她也是商家講才知道便利商店有賣」、「老人家帶著孫子可能購買充電線不便移動，櫃檯人員如果可以多給一個提案建議選擇可能好一點」。（編輯：陳雅雲）