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住飯店借充電線被拒！阿嬤「出狠招」逼櫃檯　眾眼界大開

▲有阿嬤向飯店櫃檯借充電線被拒，最後決定出招威脅，而引來眾人傻眼直呼「眼界大開！」（示意圖／記者賴禹妡攝）
▲有阿嬤向飯店櫃檯借充電線被拒，最後決定出招威脅，而引來眾人傻眼直呼「眼界大開！」（示意圖／記者賴禹妡攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-29 12:21:142022-07-29 12:25:31

不少人出門旅遊或工作時，會選擇到民宿、摩鐵、飯店等地住宿。不過，有一名阿嬤臨時決定在宜蘭礁溪某飯店住宿，當天緊急向櫃檯借充電線卻被拒絕，決定出狠招威脅櫃檯，並在臉書社團上發文抱怨，而引來眾人傻眼直呼「眼界大開！」

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有位阿嬤於臉書社團《好想住飯店 好康.踩雷不藏私》抱怨，表示她帶著孫女到宜蘭礁溪遊玩，臨時起意在附近的飯店住宿一晚，但因沒有攜帶手機充電線，因此詢問櫃檯可否協助提供，但工作人員馬上回絕，「他們異口同聲說他們的是蘋果的，跟我安卓系統不同。」讓她不滿直呼「一個3星級飯店居然沒有提供給客人這種服務，也讓我太吃驚了。」

▲iPhone電池。（示意圖／翻攝pixabay）
▲阿嬤臨時起意住宿，向櫃檯借充電線被拒絕。（示意圖／翻攝pixabay）
她因害怕與家人失聯，決定帶著孫女到手機行詢問，卻得到不提供的回覆，而她在店員建議下前往便利商店，怎料，超商行動電源全被租借，最後只好花錢買一條充電線回去。但阿嬤表示「我知道他們（櫃檯）可能又有些理由不借用變電頭，於是我直接了當說我已經買了充電線，因為我參加臉書社團的好想住飯店，大家等著分享呢！

櫃檯一聽終於從抽屜拿出變電頭給她，讓她忍不住抱怨「可能他們倆看我滿頭白髮，應該無法告訴別人我的遭遇吧！？其實我們每星期都到礁溪住宿不同的旅館，也順便比較好壞喔！第一次遇到不肯幫忙充電的旅館櫃檯，老年人好打發嗎？」

▲阿嬤表示「我已經買了充電線，因為我參加臉書社團的好想住飯店，大家等著分享呢！」櫃檯一聽終於從抽屜拿出變電頭給她」（示意圖／翻攝pixabay）
▲阿嬤表示「我已經買了充電線，因為我參加臉書社團的好想住飯店，大家等著分享呢！」櫃檯一聽終於從抽屜拿出變電頭給她。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文曝光後，反而引來網友們傻眼留言，「飯店本來就沒義務一定要提供充電線給客人」、「看完也是眼界大開⋯⋯直接威脅飯店，哪招？」、「不能因為你說要分享社團來要求櫃檯，一旦說出去就有種威脅利誘的感覺」、「你可以覺得這間旅店服務差，不方便，發文分享感受，但用社團的名義，半威脅旅店，真的也好不到哪去！」

但也有人緩頰，認為「版主表達的是對這家服務不甚滿意，人都會老，也會有急需的時候，她也是商家講才知道便利商店有賣」、「老人家帶著孫子可能購買充電線不便移動，櫃檯人員如果可以多給一個提案建議選擇可能好一點」。（編輯：陳雅雲）

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