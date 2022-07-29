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MIRROR演唱出意外！連3年奪「最愛男星」　門票要價37萬

▲MIRROR紅館演唱會傳重大事故，垂掛式銀幕掉落砸傷舞者。（圖／MIRROR臉書、翻攝微博）
▲MIRROR紅館演唱會傳重大事故，垂掛式銀幕掉落砸傷舞者。（圖／MIRROR臉書、翻攝微博）

編輯中心/綜合報導

2022-07-29 12:43:15

香港男子團體MIRROR在紅館舉辦演唱會，昨（28）日晚間卻傳出恐怖意外，重達數百公斤的螢幕從高處墜落，一名舞者慘遭砸頭，導致脊椎受傷，目前仍在ICU治療中，事故影片在網路瘋傳引發高度關注。據悉，MIRROR是香港當紅團體，此次演唱會門票，更一度被炒價到37萬人民幣一張（約160萬台幣）。

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▲▼MIRROR紅館演唱會意外頻傳，28日發生銀幕砸人重大事故。（圖／MIRROR臉書、翻攝微博）
▲MIRROR紅館演唱會意外頻傳，28日發生銀幕砸人重大事故。（圖／MIRROR臉書、翻攝微博）
根據陸媒《新聞晨報》報導，MIRROR於28日晚間演唱會上，突發嚴重事故，懸掛螢幕重砸2位舞者，其中傷勢較重的傷者，脊椎受傷影響神經線，昏迷指數一度僅3，對刺激沒有任何睜眼、說話或是動作反應，目前則是已經清醒，將留ICU繼續觀察治療，香港文化體育及旅遊局長皆表示會徹查此事，官方也宣布將會取消餘下所有場次的演出及網上直播，事故當天的場次亦可以憑票退款。

據悉，MIRROR於2018年成立，目前為香港最紅的男團組合，此次演唱會更是一票難求，第一排的門票一度被炒價至37萬人民幣一張（約160萬台幣），而該男團組合中的成員更力壓陳奕迅，連續三年拿下香港「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」冠軍，也是獎項歷年來最年輕的獲獎者。

事故影片在網路傳開之後，讓不少人怒斥「希望舞者都平安，這種安全問題怎麼會這麼不落實啊」、「主辦單位到底在幹嘛？這種工安能給過嗎？」、「錢真的不是這樣賺的！請主辦單位負起全責」、「37萬來看現場事故，真的醉了，為了流量鑽快錢，第一場就有問題還繼續辦，根本吃人血饅頭」。（編輯：鍾怡婷）


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