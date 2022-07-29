信義區正妹唱歌「五音不全」！本尊神到了 竟是靈魂歌姬
有逛過信義區街頭的民眾肯定都會知道，經常都會有不少駐唱歌手在街頭上唱歌，許多民眾都會圍觀並且打賞，往往也有不少藝人經過時會與其合唱。不過，近日在信義街頭卻出現一位正妹在演唱歌曲，不過仔細一聽卻有點不入耳，讓路過的民眾相當傻眼，錄製影片在臉書社團瘋傳。
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「我可以問一下她唱的是什麼歌嗎？」只見貼出的影片中，一位長相甜美的女子站在信義區街頭大聲唱歌，但仔細一聽卻有些五音不全，字句間也聽不太出來唱什麼歌，讓路過民眾聽到聲音後，都忍不住多看幾眼」。
而貼文一出，不少網友仔細聆聽，發現該名女孩唱的歌是《碼頭姑娘》，是遊戲《還願》的插曲，相當優美的一首歌曲，但經過女孩口中後，不少網友紛紛回應「這個會紅.....卡.....」、「這人是誰啦！跟高嘉瑜有得拼欸＝＝」、「可以選立委了，跟高嘉瑜拼拼看」、「傻眼....太有勇氣」、「勇氣可嘉！長得很甜美欸」、「蠻漂亮的，想知道是誰哈哈哈哈」。
而也有網友一聽歌聲及臉龐就認出，是在實況圈被稱為「靈魂歌姬」的「蛋捲」，她經常在直播上面唱歌，但難以形容的唱功和不堪入耳的歌聲讓人不敢恭維，往往唱完之後，不少網友都稱她為實況主「靈魂歌姬」，只要聽了蛋捲唱歌之後，整個靈魂都會被抽掉，這次更是將舞台從家裡搬到戶外，在眾目睽睽之下大唱歌，讓不少粉絲笑爆「我家蛋捲怎跑去.....路邊撒野了啦！」、「太好笑，蛋捲超可愛的」、「超可愛蛋捲>w<」。（編輯：張嘉哲）