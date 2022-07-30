想住頂樓被酸「盤子買的」！行家揭神優勢：住10年不後悔
買房是人生中的大事，不少人在購屋前會多加了解物件優缺點，若是選擇大樓，樓層問題也是許多人再三考慮的關鍵。對此，就有一名網友心動想買頂樓，卻被許多人勸退，甚至還表示「頂樓都給盤子買的！」而引起過來人點出神優勢，大讚「一點都不後悔！」
有網友於臉書粉專《靠北建商2.0》上投稿，好奇詢問「大樓的頂樓到底能不能買啊？問了一堆人都說不能買，如果過保固漏水很麻煩，要就買倒數第二、第三樓」，就連朋友都說「頂樓都給盤子買的」，讓他不解直呼「是真的嗎= =？」
問題一出，反而引來行家盤點優勢，「我住頂樓，我覺得蠻不錯的捏！安靜到不行，風景還很讚」、「頂樓真的安靜到你以為整層只有你們一戶，會睡很熟，住頂樓10年up，至於說很熱的，冷氣一定要買噸數夠大，現在一級變頻冷暖很強了，開26度常常吹到會冷關掉」、「我買頂樓一點都不後悔，比之前住三樓涼多了，而且光樓上沒有鄰居吵鬧就值得了」。
但也有人持不同見解，坦言「頂樓的問題在於很花錢，漏水、夏天很熱；但優點也是只要花錢就好」、「我公公家都是頂樓，遇過大樓住戶一早在頂樓運動，所以不要以為頂樓不會吵」、「頂樓沒有不好，前提是看設計，不是每個頂樓都安靜，也不是每個頂樓都會漏水⋯⋯」。（編輯：陳雅雲）