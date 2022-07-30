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鬼門開不用害怕！「4生肖」財運旺到爆　有機會大發橫財

▲農曆七月雖禁忌多，但有4生肖反而財運極旺。（示意圖／取自unsplash）
▲農曆七月雖禁忌多，但有4生肖反而財運極旺。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-30 15:51:33

農曆七月鬼門開，為了不誤犯陰間好兄弟們，不少人會特別注意日常禁忌，但實際上也不需要太過於害怕，根據命理專家小孟老師分享，本月份4生肖反而運勢正旺，在財運上將獲得意想不到的驚喜。

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▲小孟老師分享，9月份有「4生肖」財運一路發。（圖／shutterstock）
▲小孟老師分享，4生肖在農曆七月運勢旺，尤其財運方面會有驚喜降臨。（圖／shutterstock）
Top4：屬馬

生肖屬馬的人，在鬼月工作靈感特別的強烈，適合在工作上多發揮你的靈感並分享給同事們他們會覺得你的想法很好，而且也可以幫助到他們。另外也可以多把一些想到的點子紀碌下來，也許在未來工作會用到你現在所想到的事物。

想要議論薪資的人趁著鬼月趕快尋找上司主管，說不定能議論到很好的價格，正財運勢旺到爆，鬼月大發正財。

Top3：屬牛

生肖屬牛的人，鬼月財運驚人，會有很多投資機會，若有人告訴你要投資哪些股票基金要仔細聆聽，因為他們說的都是會賺錢的，鬼月投資運大發。

Top2：屬龍

屬龍的人，嚴格來說你是一個省錢達人，深諳貨比三家不吃虧的道理。鬼月你能把金錢的效益發揮最大化，平時也會多加利用餐券，或搭配信用卡在消費同時賺取回饋，另外同事請客朋友突然買單與送禮機會大增，讓你在鬼月倍感溫馨，鬼月財運有意外驚喜。

Top1：屬雞

鬼月屬雞的朋友偏財運非常旺盛，若可以購買一些刮刮樂或到量販店參加抽獎活動都能讓你抽到不錯的獎項，若你想購買期待已久的商品，也能買到便宜的價格讓你開心到跳起來，鬼月能有大發橫財機率。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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