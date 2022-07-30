香蕉怎麼挑才營養？如何保存不發黑？7大QA一次看

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100公克的香蕉熱量85卡，富含膳食纖維、抗性澱粉、維生素B、維生素C、鉀、鎂等礦物質。
如何挑選香蕉甜熟度最佳？
蔬果是均衡飲食的必要選擇，香蕉又是市面上最容易取得的水果之一，但似乎並不是人人都懂挑選香蕉的方法，農委會建議購買時可以參考以下3個步驟：
- 外觀：轉色均勻、無大面積擦壓傷痕跡。
- 根據需求選擇熟度：
- 想存放久一點，可選擇表皮生理成熟斑點少的香蕉
- 想吃最甜熟度最佳，可選擇有斑點香蕉，盡快食用完畢。
- 根據營養價值選擇熟度：
- 綠蕉含多量澱粉，食用具有飽足感。
- 越熟越黃的香蕉，則營養價值是越高。
香蕉在家戶中，多數被常溫放置在陰涼處，但你知道其實可以放冰箱嗎？網傳「香蕉果軸用錫箔紙包覆起來可以保存比較久」，不過農委會明確告訴大家，這是錯誤的訊息。正確的保存方式應該是：將成熟香蕉「以保鮮膜整果包覆」，存放於冰箱蔬果層，大約可保持1週果皮顏色不變黑，也能維持正確的風味。
「香蕉減肥法」該怎麼吃？
許多減肥人士都對香蕉趨之若鶩，因為2大營養素的關係：
- 膳食纖維：促進腸胃蠕動、改善便秘、清除宿便。
- 抗性澱粉：產生飽足感，可以減少正餐及點心攝取，同時也有助於腸道保健、血糖、體重控制。
但是必須留心熱量，畢竟市售香蕉一根約80～90大卡，大量食用反而會攝取過多熱量，造成肥胖及腸胃不適。
香蕉頭尾綠色是塗致癌催熟劑？
網路流傳「香蕉頭尾呈現綠色，其他部位為黃色，是頭尾有塗抹催熟劑，這種催熟劑會導致癌症」，這是真的嗎？農委會澄清，「香蕉頭尾呈現綠色，其他部位為黃色」是香蕉催熟的正常轉色過程，請不必擔心。
農委會說明，由於香蕉若在樹上自然黃熟，常常無法轉色及熟成情況不一，導致口感不佳，為了維護品質，目前是先於綠熟期採收，後再以「低溫催熟法」促使香蕉熟成品質一致，絕無塗抹催熟劑。
乙稀為果實後熟天然產物，會自然揮發消散，不會存在香蕉內，亦無所謂致癌風險。選購香蕉時，若表皮出現黑點，並非香蕉腐敗，反而是香蕉最香甜的時候。若民眾仍有疑慮，可以在食用前用清水沖洗。
香蕉多吃會傷腎嗎？
根據國健署說明，香蕉屬於中量鉀食物，每份約含鉀量200～399 毫克
- 腎臟功能正常者：多攝取來自食物中的「鉀離子」，不但能控制血壓，也能間接保護腎臟。
- 腎臟功能不全、被診斷為腎衰竭者：因無法將體內鉀離子排除，才會對人體造成傷害。
國健署指出，減少鈣吸收的原因包括：食物中「草酸」含量高的食物，例如菠菜、羽衣甘藍、地瓜、大黃和豆類等。相較之下，香蕉每100克僅0～9.9毫克草酸，故搭配牛奶並不會嚴重影響鈣吸收。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：香蕉怎麼挑才營養？如何保存久又不黑？夏日吃蕉必看「7大QA」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54563
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