這群人尼克「比賽前確診」！網揭1點超憂心：Ashly還好嗎
台灣YouTube團體「這群人」的成員尼克，原定今（30）日參加籃球比賽活動「YT夏季大戰」，結果卻在賽前快篩陽性確診，突如其來的消息，也讓許多粉絲開始憂心，是否傳染給進入生產倒數階段的愛妻Ashly，意外掀起大家熱烈討論。
據悉，尼克和Ashly結婚兩年多，夫妻倆去年就開始籌備試管嬰兒，也終於在今年1月成功懷孕，目前也已經進入生產倒數的階段，而尼克在這段期間家庭、工作兩頭燒。近日，尼克也為了「YT夏季大戰」籃球賽備戰許久，沒想到在今天準備比賽前，才發現自己快篩確診，他也在社群平台上PO出兩張快篩照，顯現淡淡的兩條線，看來有些無奈，「比賽當天確診，有夠倒霉」。
不過，幸好尼克有在比賽前快篩，「還好有驗，避免傳染給YT的人，以及來看比賽的人。」同時也不忘替隊友們加油打氣。消息曝光後，粉絲們也都湧入祝福，希望尼克能早日康復。
但值得注意的是，因為Ashly曾在7月初的影片裡透露，自己已經懷孕7個多月，再加上尼克的妹妹在片頭就提到，影片是在1個月前就拍攝的，也就是說Ashly目前懷孕8個多月，等於正式進入生產倒數，結果尼克卻意外染疫，也讓不少人擔心Ashly的身體狀況，紛紛湧入留言關心。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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