全聯買沙拉油附吸管幹嘛？「真實用途」抖出 網讚長知識
全聯福利中心因其便利的緣故，且經常推出許多優惠的商品，深受不少婆媽喜愛，尤其近日中元普渡將近，不少人又到全聯準備大買一波供品。然而，近日就有網友分享自己去逛全聯時，發現沙拉油的瓶子旁邊都有附贈一個小吸管，讓他相當好奇這是什麼用途，貼文引發熱議。
一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「我跟我老公逛全聯時，他叫我去看一個東西，就是沙拉油瓶子旁邊都有附贈吸管......我老公還說『是不是讓別人方便喝油的吸管？』不過後來想想，到底誰會喝油啦！所以這個吸管到底是在幹嘛的？有人可以解答嗎？」
貼文一出，內行網友立刻跳出回應「這是插香用的哦！因為往年拜油沒地方插香，現在廠商都很貼心」、「我阿嬤每年中元普渡都特別買這個，福壽油品只有中元節才會推出的」、「普渡插香用的...貼心！」、「這是拜拜在插香用的小管子唷！」、「這是這個月中元節，方便民眾買回家普度拜拜方便插香的管子，真的好周到」。
不過，也有原本不知道該用途的網友表示「真的長知識....現在廠商真的貼心欸」、「第一次看到這種東西XD」、「上次就問媽媽了，她說她也不知道，拆下來就丟了XD」、「長知識了...好實用的感覺哈哈」、「原來這是中元節限定商品，一年只出現一次，長知識了」。（編輯：張嘉哲）