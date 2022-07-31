證件妹變造型了！全場見「超美亮點」暈船中：女人味大UP
我國射擊好手「證件妹」吳佳穎，不僅實力驚人，外型更是甜美亮眼，經常引發網友們暴動朝聖。但在近日似乎敲敲改變造型了，就有網友發現吳佳穎比起以往短髮、俏麗的模樣，現今的新造型好像變得更加成熟了，意外掀起網路熱議。
一名女網友在Dcard上PO文「證件妹好像變成熟了！」原來她從吳佳穎的新廣告裡發現，本人的造型改變了，並補上去年吳佳穎上網路節目《木曜4超玩》的影片，方便大家對比，忍不住直呼「好奇女生也會覺得他很漂亮嗎？我滿喜歡她的，希望下次奧運可以再代表台灣！是說這次活動好有趣….吳佳穎當射擊教練，男生會瘋掉吧！」。可以看到比起以往短髮、俏麗的模樣，現在的吳佳穎反而留了一身烏黑亮麗的長髮，裝扮也變得更加成熟穩重，散發滿滿的女人味。
貼文曝光後，網友們紛紛暴動「吳佳穎真的是好帥好漂亮～好想認識阿」、「真的超像大槻響，抱歉別罵我」、「暈了！東奧拿第五，希望巴黎還能再戰」、「好婆好想娶回家」、「可能是髮型的影響～妹妹頭跟短髮都會讓人看起來更年輕可愛！但她中分長髮整個氣質都不一樣了，真的很正」、「本人真的很親切可愛，合照也很配合一直換姿勢」。（編輯：詹鎰睿）