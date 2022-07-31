神準占卜來了！8月「發財指數」有多高　一張圖秒知答案

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B、偷睡覺學生
C、玩手機學生
D、發呆學生
【選好看答案】
答案A、打哈欠學生
8月發財指數70%
8月你的財運與工作和業績狀況，明顯的不穩定。或許是自己的熱情消失、也可能覺得自己再這樣下去也只是浪費時間。因此有強烈的危機感、也有明顯的不穩定感。只希望自己可以先找到一份有發展性的工作。另外進入下半年，你容易在搬家、買電器、添購新衣服上而花了許多錢，請時時檢視自己的收支平衡，別越花越多了。關於理財，建議你先從省錢和謹慎開始，因為你最近可能會掉錢、或是破財、刷爆信用卡。
答案B、偷睡覺學生
8月發財指數120%
8月你的財運和工作運勢，處在一個和諧而且快樂的狀況。最明顯的優勢就是職場有貴人，平時家中也願意支持你一些生活費、或是贈與你零用錢的支出。而在上下半年交接之際，職場上容易收到領導、主管發的大紅包，讓你口袋滿滿！最近你想要購買的物件，跟居家的設備與家電產品有關。 8月在財運上你大致都有心想事成的機會。特別提醒你，能夠幫助你的貴人是年長女性。
答案C、玩手機學生
8月發財指數98%
8月你的財運狀況，處在相對豐富與豐收階段，但是你仍然不敢亂花錢，對於所有的生活支出，還是用一種謹慎和節儉的用錢模式。最主要你的個性是未雨綢繆型的。你覺得雖然現在有錢，但是未來的生活狀態，瞬息萬變，還是節省一點比較實在，也比較有安全感。另外8月你的偏財運非常不錯，很容易抽到大獎，或是收到親友贈送的禮物，可以說下個月你的物質狀況還是讓人羨慕的。
答案D、發呆學生
8月發財指數20%
8月你的財運屬於大破財的狀況，明顯的感受到錢不受用，錢不夠花的窘困。原因就是在工作中錯過了許多大客戶，讓自己的業績遇到的瓶頸。看著別人吃香喝樂心裡真的不是滋味。尤其是每到週末逛街消費，就覺得想買的東西很多，但是能下手買的東西卻少得可憐。特別到了夏末特賣、或秋季新品上市，你很容易就被一些促銷的禮品吸引，一不小心就會買過頭。提醒你既然財運不濟，記得省一點。（編輯：賴禹妡）
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