COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

神準占卜來了！8月「發財指數」有多高　一張圖秒知答案

▲塔羅牌老師艾菲爾近日就公佈一則課堂占卜，可以知道進入陽曆8月後，你的發財指數有多高。（示意圖／Shutterstock）
▲塔羅牌老師艾菲爾近日就公佈一則課堂占卜，可以知道進入陽曆8月後，你的發財指數有多高。（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-07-31 16:25:14

快到8月了，你想知道自己的財運如何嗎？塔羅牌老師艾菲爾近日就公佈一則課堂占卜，可以知道進入陽曆8月後，你的發財指數有多高，現在看著下方圖片，心中想在課堂上有四個偷懶的學生，哪位學生會被老師叫起來回答問題？ 

我是廣告 請繼續往下閱讀
A、打哈欠學生 

B、偷睡覺學生 

C、玩手機學生 

D、發呆學生 

▲（圖／翻攝自臉書「塔羅牌老師艾菲爾」）
▲圖片中在課堂上有四個偷懶的學生，哪位學生會被老師叫起來回答問題？（圖／翻攝自臉書粉專「塔羅牌老師艾菲爾」）
【選好看答案】 

答案A、打哈欠學生 

8月發財指數70% 

8月你的財運與工作和業績狀況，明顯的不穩定。或許是自己的熱情消失、也可能覺得自己再這樣下去也只是浪費時間。因此有強烈的危機感、也有明顯的不穩定感。只希望自己可以先找到一份有發展性的工作。另外進入下半年，你容易在搬家、買電器、添購新衣服上而花了許多錢，請時時檢視自己的收支平衡，別越花越多了。關於理財，建議你先從省錢和謹慎開始，因為你最近可能會掉錢、或是破財、刷爆信用卡。 

答案B、偷睡覺學生 

8月發財指數120% 

8月你的財運和工作運勢，處在一個和諧而且快樂的狀況。最明顯的優勢就是職場有貴人，平時家中也願意支持你一些生活費、或是贈與你零用錢的支出。而在上下半年交接之際，職場上容易收到領導、主管發的大紅包，讓你口袋滿滿！最近你想要購買的物件，跟居家的設備與家電產品有關。 8月在財運上你大致都有心想事成的機會。特別提醒你，能夠幫助你的貴人是年長女性。 

答案C、玩手機學生 

8月發財指數98% 

8月你的財運狀況，處在相對豐富與豐收階段，但是你仍然不敢亂花錢，對於所有的生活支出，還是用一種謹慎和節儉的用錢模式。最主要你的個性是未雨綢繆型的。你覺得雖然現在有錢，但是未來的生活狀態，瞬息萬變，還是節省一點比較實在，也比較有安全感。另外8月你的偏財運非常不錯，很容易抽到大獎，或是收到親友贈送的禮物，可以說下個月你的物質狀況還是讓人羨慕的。 

答案D、發呆學生 

8月發財指數20% 

8月你的財運屬於大破財的狀況，明顯的感受到錢不受用，錢不夠花的窘困。原因就是在工作中錯過了許多大客戶，讓自己的業績遇到的瓶頸。看著別人吃香喝樂心裡真的不是滋味。尤其是每到週末逛街消費，就覺得想買的東西很多，但是能下手買的東西卻少得可憐。特別到了夏末特賣、或秋季新品上市，你很容易就被一些促銷的禮品吸引，一不小心就會買過頭。提醒你既然財運不濟，記得省一點。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】    

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

鬼門開不用害怕！「4生肖」財運旺到爆　有機會大發橫財

七夕氣運旺盛！專家曝「5招開運法」　財運、桃花一路漲

千萬別鐵齒！鬼月「5星座」撞鬼指數最高　專家曝化解法

鬼月求財大法！專家「6秘訣」借陰發陰　偏財運旺到月底

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.23%23.77%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀