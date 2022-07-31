12星座「一周運勢」全公開！這位財運旺翻天　快去買彩券

我是廣告 請繼續往下閱讀
白羊座
本周（08/01~08/07）要小心你的所作所為，因為倉促、匆忙、不按牌理出牌的行為和舉動，可能為你帶來一些麻煩的後果。這些後果，可能直接導致你今年發生損失，另外嚴重的狀況，還會有皮肉傷。在生活中，則要小心燙傷、刀傷、剪指甲受傷的倒楣事。最近的愛情運勢可以期待新戀情發生，想要懷孕的朋友，也有好的子女運。
金牛座
本周（08/01~08/07）是一個把生活重心放在家人和家庭身上的重要時刻。最近受到運勢能量的變化，你清楚的感受到工作與生活的各種壓力。在這種事情努力卻不能立即開花結果、立竿見影的時候，你需要學會與挫折相處。而在韜光養晦、力爭上游的這個時刻，家人永遠是能鼓勵你的最好力量。
雙子座
本周（08/01~08/07）受到行運影響，你最近容易感覺到疲憊，或許是因為人際關係的互動讓你感覺到人心詭譎和難以預測和捉摸，也可能最近在職場中，你與上司的互動出現彼此緊張的狀況，也可能來了一個非常難搞的主管，總之，一連串的工作壓力在這個時間出現，確實讓你感覺到不想上班，每天要承受上班工作所帶來的壓力，也影響了你的睡眠。最近在處理感情問題時，要多一分耐心和體貼之心。
巨蟹座
本周（08/01~08/07）是你的靈感與創造力最強烈的時候，如果從事廣告工作、媒體工作或是藝術創作的朋友，可以發揮你源源不絕，天馬行空的靈感和創作能量。你的表現將會是有目共睹的讓人驚艷精彩。最近也是你美容、瘦身的最佳時刻，想要剪頭髮改變造型的朋友，或是換上全新的美甲顏色，或是買一件修身苗條的泳裝，都是非常適合的。因為最近你就是想讓自己變成大家眼中的萬人迷。
獅子座
本周（08/01~08/07）你的工作運勢非常好，因為受到行運能量的影響，你的事業機會是處在延伸擴大、蓬勃發展的時刻。恰巧這個月又是你的生日月分，所以吉星降臨，對於你的人生夢想注入了一股積極與樂觀的動力。最近的愛情運，則稍微出現一些亂流，你要小心自己是不是給別人錯誤的暗示和期待，如果你能克制自己曖昧、愛玩的戀愛個性，那麼第三者以及爛桃花的戀愛紛擾將會出現。
處女座
本周（08/01~08/07）要多注意自己的健康。夏天到了持續高溫，炎熱的天氣、潮濕的氣溫，讓你感覺全身都不對勁，有一種快要中暑的感覺，建議你可以吃一些清涼消暑的食物，例如綠豆湯、仙草茶、愛玉冰、冬瓜茶，都非常適合在這個季節飲用。因為照顧好自己的健康是本周最重要的事情。除此之外，晚上如果因為燥熱而睡不著失眠，或許你可以聽一些舒緩的音樂，減少使用3C產品的時間，都可以幫助你改善睡眠。
天秤座
本周（08/01~08/07）你的正財運、偏財運是非常好的。想試試手氣的朋友，最近一定不要錯過買彩卷中大獎的機會。另外，最近也是你適合參加面試，或是應聘新職務的最佳時刻，因為你會得到貴人的幫助。除此之外，最近的行運，也讓你整個人看起來元神光彩，特別有精神、有魅力。唯一，需要注意的事情，就是當你人緣、異性緣變好的時候，一定會引來你伴侶的吃醋、忌妒和不滿，這是你需要好好注意的事情。
天蠍座
本周（08/01~08/07）請你要小心自己的健康問題，特別是有心臟血管方面疾病的朋友，因為最近的行運能量影響你的健康，所以一定要特別小心，如果有頭暈、心跳加速、或是呼吸急促的症狀，請你一定要趕快就醫。另外，你最近也容易發生意外與急症。夏天出遊，免不了想要參加水上活動，或是想要使用消暑戲水的遊樂設施，請你一定要注意自身的安全，不要溺水嗆傷、不要走路滑倒。
射手座
本周（08/01~08/07）受到守護星逆行的影響，你最近的運勢發展，容易有多做少成、或是做了許多徒勞無功的事情。尤其是在跟家人的相處上面，有時候你精心籌備、努力付出的各種規劃，卻得不到家人的支持認同時，那一種失望和落寞的感覺，真的讓人非常灰心。還好你是一個不會記恨、不會記仇的人。很多事情，付出了就不再去計較得失，只要你覺得所做的每一件事情都是對得起自己的善意與初衷，那就足夠了。
魔羯座
本周（08/01~08/07）讓你非常煩惱的，是關於你的投資、理財。因為過去一段時間的投資，如今看來，不但沒有獲利，可能還會有虧本、倒賠的風險。如果你目前沒有急需用錢，或許還可以在等待時間與機運的反轉，以許將來還是可以盼到獲利的機會。但如果你現在急需用錢，可能讓你急得像熱鍋上的螞蟻。總之，面對金錢與投資的困境，你現在最需要的是開源節流。
水瓶座
本周（08/01~08/07）最近請你小心交通旅行方面的事情。因為受到行運能量的影響，最近你的交通工具非常有可能壞掉，讓你面臨破財、又容易受傷的狀況。除了要小心自己的交通工具之外，暑假期間搭乘飛機、渡輪、遊船或是火車、高鐵等等，也請你注意自己的出行安全。特別是，如果你的鞋子的止滑功能已經喪失了，建議你換一雙好走一點的鞋子，免得上下樓梯扭傷、跌倒，那可能會面臨傷筋動骨的損傷。
雙魚座
本周（08/01~08/07）你如果有感覺到自己無心工作。那麼這個現象，確實是跟你的行運有關。因為受到行運能量影響，最近只要在工作中遇到挫折，就會嚷嚷著想要離職、想要換工作、不想工作、想要退休。因為你覺得除了工作之外，更想把自己的時間、精神、力氣，花在自己感興趣的事物上，你對音樂、美術、舞蹈、文學、繪畫都非常有興趣。希望未來自己的收入來源可以是自己的興趣和愛好，那這樣的生活就非常美好了。（編輯：潘毅）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。