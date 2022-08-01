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獨／違法拿證疑雲　體操協會還原事情經過

▲體操協會還原事情經過。取自中華民國體操協會FB
▲體操協會還原事情經過。取自中華民國體操協會FB

記者廖聿偉/專題報導

2022-08-01 08:58:322022-08-01 09:05:28

中華民國體操協會近期被投訴黑箱作業，讓體操教練孟小亞「球員兼裁判」，在106年A級裁判講習課擔任講師，又參加該場考試，之後協會又發給他A級裁判證。

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體操協會秘書長江建東表示，「這個案件要追溯至5年前，協會雖已改組，但不會推卸責任，近期已召開會議，並找當年的相關承辦人員來調查此事。經過檢視發現，的確是協會的疏失，孟小亞擔任講師又考試，的確不太適當。」

但江建東也還原當時的過程，「體操每個周期規則都會改變，所以依照慣例會請當年到國外參加講習的人擔任講師，當時有3人去北京參加國際規則講習，孟小亞就是其中之一，且她的藝術課程在國內屬於頂尖，所以才會邀請她擔任講師。」

江建東表示，孟小亞當年並不知情(擔任講師不能參與考試)，且是先報名裁判講習，才擔任講師，她只是受邀分享，並未自己出題，這部分是協會的問題，她也是受害者。

本案件影響甚廣，這五年間孟小亞以A級裁判，擔任講師、全國賽裁判，如今被質疑此A級裁判證應該被取消，體育署回應，「已要求全國體育總會和體操協會召開會議，檢視當年的狀況，找出疏失，再請體操協會說明。」

江建東回應，「孟小亞並未自己出題，也沒有參與閱卷，其實並非舞弊，但考題中的確有部分是課堂中的內容，因此我們會以比例原則來做最後的評斷。」

何謂比例原則？江建東說，孟小亞課堂主要以藝術課程為主，所以協會，也找了當時講習的承辦人與前任秘書長，共同來檢視當時的考題，考題有多少比例是孟小亞當時的授課內容，扣除這部分的分數，來做最後評斷，才知道孟小亞是否通過A級裁判考試。

如果最後依比例原則檢視，孟小亞的A級裁判考試不及格怎麼辦? 江建東表示，「那孟小亞就必須退回到B級裁判，同時協會也會寫信給國際體操總會(FIG)，告知是因為協會當年的疏失才導致這樣的後果，但國際裁判執照是否也被收回，則要看FIG的裁決而定，協會無法干涉。」


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