獨／違法拿證疑雲　體操協會還原事情經過

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但江建東也還原當時的過程，「體操每個周期規則都會改變，所以依照慣例會請當年到國外參加講習的人擔任講師，當時有3人去北京參加國際規則講習，孟小亞就是其中之一，且她的藝術課程在國內屬於頂尖，所以才會邀請她擔任講師。」
江建東表示，孟小亞當年並不知情(擔任講師不能參與考試)，且是先報名裁判講習，才擔任講師，她只是受邀分享，並未自己出題，這部分是協會的問題，她也是受害者。
本案件影響甚廣，這五年間孟小亞以A級裁判，擔任講師、全國賽裁判，如今被質疑此A級裁判證應該被取消，體育署回應，「已要求全國體育總會和體操協會召開會議，檢視當年的狀況，找出疏失，再請體操協會說明。」
江建東回應，「孟小亞並未自己出題，也沒有參與閱卷，其實並非舞弊，但考題中的確有部分是課堂中的內容，因此我們會以比例原則來做最後的評斷。」
何謂比例原則？江建東說，孟小亞課堂主要以藝術課程為主，所以協會，也找了當時講習的承辦人與前任秘書長，共同來檢視當時的考題，考題有多少比例是孟小亞當時的授課內容，扣除這部分的分數，來做最後評斷，才知道孟小亞是否通過A級裁判考試。
如果最後依比例原則檢視，孟小亞的A級裁判考試不及格怎麼辦? 江建東表示，「那孟小亞就必須退回到B級裁判，同時協會也會寫信給國際體操總會(FIG)，告知是因為協會當年的疏失才導致這樣的後果，但國際裁判執照是否也被收回，則要看FIG的裁決而定，協會無法干涉。」
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