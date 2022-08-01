獨／教練、裁判證照亂象　體育署、體總找解方

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另外，立委也提到，有單項協會在一年內，竟發出超過千張的C級教練（裁判）證照，是否研習課程太容易，導致研習內容不符合國際潮流，且管理鬆散，上課遲到、睡覺都成為常態。
去年曾發生7歲男童因教練不當訓練、管教，導致改孩童死亡的憾事。另外，國內大、小賽事，也不斷爆出裁判缺乏專業素養、不客觀的負面事件，甚至某單項的國手選拔也出現沒有執照就能擔任裁判長的亂象，導致選手升學、選拔等權益受損的亂象。
為了改善運動教練、裁判證照制度不健全的狀況，教育部體育署今年1月修正發布「特定體育團體建立運動教練（裁判）資格檢定及管理辦法」，修法重點為針對特定體育團體過去發給舊制運動教練（裁判）證效期之規範與展延、專業進修時數等事項，增訂新舊證制度一致性規範。
過去C級教練（裁判）證能由地方委員發放，但現在權力已收回，由中華體育總會統一發放，無論A、B、C級教練（裁判）證，都必須通過教練、裁判講習、考試，且實施講習時，都必須先送計畫到各單項協會，之後在由體總查驗，才能生效，成為合格的裁判、教練。
各單項協會的A、B、C級裁判講習也都訂有嚴格的時數規定，根據《特定體育團體健力運動裁判資格檢定及管理辦法》，C級裁判必須要高中以上畢業，受運動專業訓練，同時至少參加24小時的研習課程，才能參加考試。B級則要取得C級裁判證2年，並參加至少30小時研習，A級則要取得B級裁判證3年，且至少40小時研習課程，才能參加測驗，同時測驗必須包含學科和術科。
中華體育總會副秘書陳威任表示，「體總會針對單項協會辦理的講習的場次和發證的數量進行嚴格的把關，若明顯高於過去的數量，就會請協會說明原由，會全力杜絕濫發教練（裁判）證的事發生，同時檢視各講習、考試的品質，盼能將制度健全化。」
體育署則回應，希望透過修法及各項精進作為，輔導建構完善的運動教練（裁判）資格檢定、專業進修及管理制度，讓更多對競技運動有興趣者能透過健全制度取得證照並具備運動教練（裁判）專業素養，更讓已持有運動教練（裁判）證照者獲得更多專業進修機會，進而提高運動教練（裁判）專業知能，進而提升整體競技實力。
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