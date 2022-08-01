獨／捲入黑箱考證爭議　孟小亞淚訴:很無奈、無辜

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如今可能因為擔任講師，而失去A級裁判資格，孟小亞淚訴，「當時我花了超過2週製作教案，還剪輯了很多影片，希望把所學傳授給學員，卻導致這樣的後果，我覺得協會應該負很大的責任，畢竟我只是基層教練，根本不懂法規，協會還邀請我當講師，早知如此，我就直接參加考試就好，何必惹麻煩?」
孟小亞甫於今年6月帶選手參加有氧體操世錦賽，並拿到台灣史上最佳的第8名。她表示，「我很認真的在基層努力，培育潛力選手，卻遭到有心人士刻意抹黑、找麻煩，真的是人紅是非多多，不懂為何要衝著我而來。」
孟小亞強調，「我的每一張執照都經得起考驗，國際裁判證照並非拿A級證就能直接換取，而是要經過困難的考試。我花了很多時間努力準備，才考取國際裁判證照，並非像外界的傳聞是不勞而獲。」
孟小亞聲明：
1. 本人於106年1月15-20日，自費前往中國北京針對2017-2020年有氧體操新規則進行研習，完成後返台。
2. 106年4月7日，經由中華體操協會邀請本人擔任106年A級裁判講習會講師，並發與聘書。協會當時的秘書長是周翠華老師，有氧體操召集人是張淳智老師。聘請理由:台灣僅有3位裁判自費前往研習新規則，協會希望本人能幫助其他有氧體操教練能一併了解新規則要求。同時亦聘請吳美靜及陳迪珊老師擔任新規則課程講師。
3. 本人於106年4月7日至4月9日，除擔任講師課程，其餘全程參與研習(包含考試部分)，並無任何特權。
4. 研習所主講之藝術課程，本人更投入大量時間製作PPT及搜尋大量影片佐證，讓與會學員更能理解新規則要求，藝術課程考試，由中華體操協會有氧體操召集人張淳智於FIG所提供之400道題庫中挑選題目，印製考卷後進行學科考試，本人並非如媒體所述身兼出題者並同時參與考試，檢定測驗的監考人員為吳美靜及陳迪珊老師。
5. 研習結束後，本人收到有氧體操A級裁判證，並已於中華體操協會官網上確認相關A級裁判名單。
6. 研習結束後，吳姓女士不滿本人在研習課程中直接質疑她的上課錯誤部分，也希望她能尊重學員受教權，不要上課離題談論其他事情，自此即開始了她對本人長達數年的刑事案件纏訟(地檢署第一次及覆議不起訴書、高等法院不起訴書及本人陳述事實影本，她亦利用揭露於媒體來打擊本人，記者所述:我未參加藝術A考試………等等，均為訪問中的一部分，若依本人印象所述應為 : 我並未自己出題給自己考試；如果是這樣，也不可能拿的到證照……。更何況106年評判本人合格的講師亦為吳美靜及陳迪珊老師(詳細考試評分表可於中華體操協會資料中查閱)，若本人資格有問題，為何於研習期間不提出，卻於研習結束後再來質疑，最後還批露於媒體，想利用媒體的輿論壓力來影響法院及中華體操協會，這種行為本人真的無法苟同。
7. 每一個人都無法決定自己的出生地，但我在台灣生活了將近20年，早就是一個不折不扣的台灣人，而且我愛台灣的心，比起旁人有過之而無不及。我努力培養的選手魏連軍，2019年已取得鈴木盃年齡組銀牌，2022年6月12日更代表台灣去葡萄牙世錦賽挑戰成人組男子單人項目，取得第八名，這也是台灣有氧體操發展史中第一次進入前八強。其餘年齡組選手共有7人兩度獲選國家代表隊，卻因為疫情暫停出國而失去為國爭光的機會，我十多年苦心培育的選手們，都是我們台灣未來的希望。而某些有心人士的行為，處心積慮的只想打擊我個人，但殊不知，他們這種行為，只會毀滅台灣有氧體操的未來。
8. 我是FIG認證的有氧體操國際教練，當時因礙於非台灣籍，我依循著協會的規矩分別於102及103年取得B級裁判及教練，106年取得A級裁判證，這些年兢兢業業，只要協會辦理講習，我場場都到，協會請我所做的事情，我不曾拒絕，現在卻因為這種不合理的程序問題，牽連到十多位B級晉升A級的裁判，我對於這群循規蹈矩的裁判老師們，真心深感歉意。
9. 依照一個正常人的想法，如果我早知道學員不得兼任講師，我還會找自己麻煩，去接受協會的聘書嗎?如果協會秘書長及召集人早知道會有這樣的問題，還會來找我擔任講師嗎 ? 更何況106年所辦A級裁判講習會，是否適用107年施行的(國體法)第11條運動裁判認定資格 ? 更無法理解為何協會所呈報晉升的公文卻無法核備，身為事件風暴中心的本人，我自覺應該要還原事實經過，提出佐證，去面對他人惡意的抹黑，將真相公布於眾人面前。
我僅僅是個基層教練，並未在協會擔任，任何職務，人微言輕，但是我所說的事實，都有相關佐證資料，請仔細查閱，盡早釐清真相，還我們這群認真努力的裁判教練一個平靜的訓練空間。
孟小亞 111/7/30
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