《全明星4》第二集太神！游泳7人破紀錄 養眼畫面網超暈
運動實境節目《全明星運動會》繼上週播出之後，引起網友熱烈討論，上週就有選手打破一百公尺紀錄以及壘球投擲的紀錄，而這週第二集測試賽繼續播出，結果在游泳項目上，男子組50公尺竟然有七位選手打破原本第三季由徐新洋創下的大會紀錄，選手林家佑更是游進30秒內，讓領隊全都驚呼連連，然而主持人展元也在臉書貼出游泳測試賽當天與選手的合照，讓粉絲大飽眼福。
在游泳50公尺的項目當中，男子組的成績相當優異，一共有七位選手打破紀錄，包括張家陞、夏浦洋、曾奕翔、各務孝太、于成炘、許得瑋以及游進30秒內，以28秒94的好成績打破大會紀錄的林家佑，而事實上，曾是全中運金牌的他，驚人成績曝光後，在場一片歡呼。
節目播出後，不少網友就在「Dcard」留言表示「不只是紀錄很驚人＝＝身材也很好....」、「嚴重懷疑這季挑人有先挑身材....最好每個身材都這麼好＝＝」、「超扯！每個身材都超好，七個人破大會紀錄也很扯」、「七人破大會紀錄真的太浮誇，這季感覺實力是有史以來最好」、「大會紀錄是說破就破的嗎....還七人」。
而在賽前時，主持人徐展元就在臉書發預告文，貼出與所有男選手在游泳池旁的合照，結果仔細一看，幾乎每個人都有精實腹肌，身材曲線全部保養的一極棒，不只網友驚呼，也讓展元表示「我覺得以『平均值』來看，第四季男生肌肉『壯碩度』，是超越前三季的喔！因為全部都是小鮮肉啊！」立刻讓大批網友暴動直呼「謝謝展元放送福利啊！」（編輯：張嘉哲）