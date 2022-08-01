八月新制上線！育兒津貼調升加碼5千　「一日遊」2事恐受罰

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1、0－6歲調升育兒津貼，非營利、準公共幼兒園學費降低，10年以上娃娃車汰換補助
8月1日起，有2-4歲幼童之家庭綜合所得稅率未達20％，且沒有請領育嬰留職停薪津貼、沒有接受政府公費安置者，每人每月發放2500元，第3胎以上每人每月3500元。5歲以上公幼免學費，私幼一學期將補助15K。
調降公立、非營利、準公共幼兒園之學費，每一胎有相應調降措施，以第一胎為例，公立幼兒園學費上限從原每月1500原，調至1000元，第二胎、第三胎則免費。詳細圖表請參考下圖。
2、專科以上學校進用「編制外專任教學人員」規定均比照「編制內專任教師」為原則
8月1日起，專科以上學校進用編制外專任教學人員的重要權益事項，包含薪酬、遴聘資格送審及升等、差假、授課時數等，均比照編制內專任教師規定為原則。且學校應依勞工退休金條例、勞工保險條例等法規，為編制外專任教學人員辦理勞工保險及應提繳勞工退休金。
3、高中每週朝會最多一次「早自習不得考試」
新學年度起，高中全校集會每週至多一天，早自習及第八節課不得考試，學生於第一節課前到班即可。
【交通】
1、4歲以上搭乘遊覽車、客運上國道或快速道路，強制繫安全帶
8月起，滿4歲民眾搭遊覽車、客運上國道或快速道路強制繫安全帶，宣導期至11月30日，12月後違規乘客罰3000－4500元，駕駛若無告知將罰6000元，告知可免責；若遊覽車、客運行駛一般公路或地方道路，駕駛人自身沒繫安全帶，罰款將從1500元提高到2000元。
2、台鐵恢復全部列車行駛
國內疫情趨緩，8月1日起恢復全部列車行駛，原莒光號82次及81次團體列車改為不定期行駛。為因應暑假期間東部地區旅運需求，8月5日至8月29日，逢週五至週一加開台北—花蓮間及台北—台東間新自強號共5列次。
【民生】
1、推行一日遊行程之業者不得臨時安排購物行程
8月1日起，一日遊契約須揭露行程、費用等資訊，未經消費者同意不得臨時安排購物行程，或於車上兜售，違者處新台幣1萬到5萬元罰鍰。若業者未依照上述定型化契約範本擬定，則可依消費者保護法處3萬到50萬元罰鍰。
2、宜蘭縣內超商、咖啡店騎樓全面禁止吸菸
8月起，宜蘭縣內除既有的禁菸區外，連鎖便利商店及咖啡店的騎樓及庇廊全面禁止吸菸與電子煙，民眾若於此類場域違規吸菸，將依菸害防制法規定，處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。
3、禁漁期禁捕售抱卵母蟹，違者最重罰15萬元
8月起實施新修正《沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施》，鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹捕撈甲殼寬從原來8公分提高至9公分、善泳蟳甲殼寬從原來6公分提高至7公分；抱卵母蟹禁止捕撈期由原來8月16日至11月15日延長為8月1日至12月31日，違反者最高可罰15萬元。
【醫療藥品】
1、異位性皮膚炎健保生物製劑擴大給付青少年
8月起，新增給付生物製劑於12至18歲的青少年中重度異位性皮膚炎，並調整成年病友申請資格，疾病嚴重度從重度放寬至中重度。（編輯：李惠婷）