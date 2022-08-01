夏季情歌唱不停！蟲蟲界「極品撩王」是牠們：女孩看看我
炎炎的夏日是昆蟲最活躍的時期，許多的公園綠地都可以看到昆蟲的蹤影，也能聽到此起彼落的蟲鳴。以鳴聲通訊的昆蟲，會藉由不同頻率的聲音來對同種的昆蟲表達各種涵意，有的是用來警告同伴，有的是在宣示自己的領域，有的則是向同種的異性表達愛意…。一年一度的七夕情人節即將到來，就讓我們一起來認識幾種昆蟲世界裡的「情歌王子」吧！
很多昆蟲具有發音構造，有些種類雌雄都可以發聲，有些種類只有雄蟲可以發聲。鳴蟲的叫聲會因種類而有所不同，多數的鳴聲具有專一性，只有同種的個體才能明瞭其中的涵意。一般來說，鳴蟲叫聲有求偶、威嚇和宣示地盤等功能，在生活中常見的鳴蟲有直翅目的螽斯、蟋蟀和半翅目的蟬。
蟋蟀和螽斯只有雄性會發聲，蟋蟀的前翅具有弦器與彈器，在發聲時會高舉前翅，使翅膀與身體成45度角，並以一翅的弦器摩擦另一翅的彈器來發出聲音。除了宣示領域和求偶之外，雄蟲彼此互相攻擊時也會發聲。螽斯的發聲原理和蟋蟀雷同，摩擦雙翅時會發出「唧唧唧…」的聲音，很像古代紡織機的織布聲，所以螽斯又被稱為紡織娘。
在臺灣，每年的4-9月之間都可以聽到蟬鳴。雄蟬的腹部具有鼓膜和共鳴箱（器），當腹部肌肉收縮會使鼓膜振動，再經過共鳴箱（器）擴大與音量調節後，產生抑揚高低的蟬鳴聲。大部分的種類雄蟲會有「齊鳴」的行為，雌蟬對同種的雄蟬所發出的鳴叫聲具有趨聲性，所以不用擔心牠們會找錯對象哦！
想要瞭解更多關於鳴蟲的知識，不妨趁著暑假和家人或情人規劃一趟動物園之旅。現在只要走在園區內，就可以聽到陣陣蟬鳴，可以試著往四周的樹上找找，說不定能看到正在努力鳴唱的蟪蛄或熊蟬；進入昆蟲館一樓大廳時，還可以體驗一下有趣的「鳴蟲電話亭」，透過按鈕選擇，聽聽看不同種蟋蟀的叫聲；館內的大網室裡有展示體型較大的臺灣騷斯，牠們的體色有草綠色和褐色兩種，而「土壤昆蟲區」則可近距離地觀察到黃斑黑蟋蟀本尊哦！（編輯：李惠婷）