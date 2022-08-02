7-11報手機「折25元」賺到！哈根達斯買10送10：單杯53元
中元節進入倒數，7-11後（4）日起舉辦「中元平安福」活動，會員消費滿200元，只要報出手機號碼就現折25元，最高消費滿711元現折100元。若是搭上近期最受關注的「哈根達斯買10送10」，等於哈根達斯迷你杯平均不到53元，比半價還便宜。此外，繼買到賺到的「七夕隨取卡」後，7-11再和三大宮廟合推「中元平安隨取卡」，多了過爐加持的1元硬幣，等於入手就現賺51元。
搶攻龐大的中元商機，7-ELEVEN後（4）日起至8月8日限時5天，OPEN POINT會員買全店指定商品，只要報出會員手機號碼，滿200元折25元、滿400元折50元、滿600元折75元，最高滿711元現折100元。此外，另有單筆結帳滿200元加碼送50元優惠券（25元優惠券2張）。若搭上近期最熱門的哈根達斯雪糕、迷你杯買10送10，等於用1050元就能入手20杯迷你杯，平均每杯53元，約是4.6折，比半價還便宜。
繼買到賺到的「七夕隨取卡」之後，7-ELEVEN緊接著又在8月4日開賣經過爐加持的「平安隨取卡」，和北中南三大宮廟合推3款，包括台北松山奉天宮、台中大甲鎮瀾宮、台南開台天后宮，單張售價500元，隨取卡裡的面額放大到525元，再加送OPEN POINT點數25點（1點抵1元），加上隨卡附贈象徵「一塊平安」的1元硬幣，等於入手就現賺51元，全台共限量9萬張。
哈根達斯買10送10活動自明（3）日起在兩大超商同步登場，除了7-ELEVEN之外，全家也是買哈根達斯迷你杯、雪糕全系列，享買3送1、買10送10，全家額外祭出專屬好康搶客，單筆消費買滿4件就可集1章，並有哈根達斯品脫6折優惠券。消費滿20件集到5章後，可換40元全家購物金，或用499元加購品牌摺疊購物車，滿40件集10章則免費送摺疊購物車、80元購物金。
另外「哈根達斯買10送10」可同時參與原先進行中的積分活動，買指定飲料、冰品、啤酒，消費1元可得1積分，滿1000積分送100元購物金，若使用全盈+PAY支付再加送100元購物金，換算下來，等於買20杯哈根達斯迷你杯的特價是1150元，另外可額外賺到最多240元的全家購物金。