她月薪35K想換工作！網見「1亮點」反讚：降薪1萬也想做
不少人在選擇工作時，除了薪資福利是最大考量外，公司地點和上班模式或氣氛等，也是許多人的抉擇關鍵。對此，就有一名女網友透露，自己月薪35K，最近想要找尋更好的工作，但行家見「1亮點」反而搖頭勸退，甚至有人降薪1萬也想做。
原PO於Dcard指出，目前在一間小公司上班，工作月薪35K，年薪則有14個月，雖然工作內容偏雜，但蠻容易上手的，加上可以在家上班，所以一直沒有離開。但她坦言「畢業兩三年了不知道該不該換工作，手邊有幾張證照換40k以上的，工作應該不是太難，但考量現在的工作時間很彈性可以做很多自己的事情，好煩惱」。
問題一出，卻引來不少人大讚，「我覺得全都在家工作我願意犧牲6k的薪資」、「我覺得在家裡工作很讚耶！不太容易被同事明槍暗箭的」、「如果能在家工作我願意降薪一萬，不用通勤真的省了很多時間，在家還可以穿的比較休閒，在家工作就是爽」、「在家很棒欸！上班看盤還沒人管讚讚的」、「在家工作，這炫耀文吧」。
但也有網友持不同看法，認為「只有35K，實在不適合在舒適圈待太久，適時的前進以及突破也是必要的」、「大家為什麼愛在家工作⋯現職在家工作快兩年，上班時間還是一樣被卡死在電腦前啊！工作上的進度該跟還是要跟，反而更常不自覺超過正常工時，還很容易被主管以為你在混」、「在家工作真的沒那麼爽，我也是全遠距工作，痛苦得要死，生活跟工作分不開」。（編輯：陳雅雲）