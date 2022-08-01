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媳頭期款付較少！公婆猛逼「薪水上繳」　1年後嘴臉全變

▲一對夫妻購買新房，公婆卻發現媳婦頭期款出較少，因此要求她薪水上繳，更狠嗆「憑什麼讓他兒子吃虧？」（示意圖／翻攝pixabay）
▲一對夫妻購買新房，公婆卻發現媳婦頭期款出較少，因此要求她薪水上繳，更狠嗆「憑什麼讓他兒子吃虧？」（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-01 15:14:252022-08-01 17:01:52

結婚後產生的婆媳問題，一直以來都是不少家庭面臨的巨大困難。對此，就有一名人妻分享，婚後公婆常常各種親情勒索，甚至還會上演八點檔劇情。而某次公婆發現他們小倆口購買新房，而原PO頭期款出不多，因此要求她薪水上繳，更狠嗆「憑什麼讓他兒子吃虧？」讓原PO相當憤怒不已。

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一名人妻於臉書粉專《靠北婆婆2.0》投稿，表示跟老公交往3年後決定結婚，兩人決定登記結婚後請家人吃飯慶祝即可，娘家也表示尊重，認為年輕人賺錢不容易，但公婆卻相當不滿意，覺得沒有宴請親朋好友沒有面子。原PO無奈地說，婚後公婆開始各種親情勒索，還會上演八點檔劇情，指出只要他們小倆口出遊，婆婆知道後就開始一哭二鬧，還會瘋狂吃醋，甚至還要求原本PO不能常常回娘家等。

▲近日有女網友表示，她婆婆最會無中生有，一直以來她都是聽聽而已不會發聲，怎料，婆婆最近竟批評她的雙親，讓她氣得直呼「踩到我的底線」，從此不再理會婆婆。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）
▲婚後公婆各種情緒勒索，讓媳婦相當受不了。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）
之後老公到外縣市工作，每個月都會給父母孝親費，但公婆卻要求「我要另外再給他們一份孝親費，因為我成為他們的家人，也有工作收入」，雖然這個要求被老公擋掉，但原PO仍相當氣憤，認為「沒生養我怎麼還有臉開口這種要求！」而他們婚後2年決定買房，但因老公薪資較高，所以頭期款出的金額較高，「我們全部靠自己，沒拿婆家、娘家一分一毫。」怎料，公婆知道她頭期款出不多，竟要求「薪水全部上繳！憑什麼讓他兒子吃虧？」

人妻緊接著說，買房快1年，婆婆突然打電話過來表示「一家人就應該要住一起！大家集資買房，弟弟妹妹也開始工作了，可以出一些錢。還說房子他看好了，有5～6間房間，大概5千萬而已，要我們把現在的房子賣掉，把那些錢當集資的費用之一。」老公一聽馬上發飆，才讓婆婆不敢繼續提議。

▲一名男子原先與女友一起繳房屋，但是買房後女友卻拒絕幫忙分擔。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲婆婆建議一家人要住一起，要求原PO和老公把房子賣掉，一起合資買房居住。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
原PO無奈感嘆，認為「當初說好婚後一點一滴都靠自己，才有底氣不讓人指手畫腳，現在巫婆一直想作祟…還好老公沒有愚孝，知道我才是他要生活一輩子的伴，擋掉他父母很多無理也可笑的要求，對我的父母也尊重。」

貼文一出，馬上引起許多網友留言，「還好妳有神隊友，千萬不要住一起，她到底哪裡來的臉一直打妳薪水的主意」、「你很幸運，有一個神隊友。沒錯，靠自己才有底氣」、「還好妳遇到一位理智的老公而不是失智的媽寶」、「你上輩子一定有救了一個國家，這輩子才有好老公」。（編輯：陳雅雲）

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