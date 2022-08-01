媳頭期款付較少！公婆猛逼「薪水上繳」　1年後嘴臉全變

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之後老公到外縣市工作，每個月都會給父母孝親費，但公婆卻要求「我要另外再給他們一份孝親費，因為我成為他們的家人，也有工作收入」，雖然這個要求被老公擋掉，但原PO仍相當氣憤，認為「沒生養我怎麼還有臉開口這種要求！」而他們婚後2年決定買房，但因老公薪資較高，所以頭期款出的金額較高，「我們全部靠自己，沒拿婆家、娘家一分一毫。」怎料，公婆知道她頭期款出不多，竟要求「薪水全部上繳！憑什麼讓他兒子吃虧？」
人妻緊接著說，買房快1年，婆婆突然打電話過來表示「一家人就應該要住一起！大家集資買房，弟弟妹妹也開始工作了，可以出一些錢。還說房子他看好了，有5～6間房間，大概5千萬而已，要我們把現在的房子賣掉，把那些錢當集資的費用之一。」老公一聽馬上發飆，才讓婆婆不敢繼續提議。
原PO無奈感嘆，認為「當初說好婚後一點一滴都靠自己，才有底氣不讓人指手畫腳，現在巫婆一直想作祟…還好老公沒有愚孝，知道我才是他要生活一輩子的伴，擋掉他父母很多無理也可笑的要求，對我的父母也尊重。」
貼文一出，馬上引起許多網友留言，「還好妳有神隊友，千萬不要住一起，她到底哪裡來的臉一直打妳薪水的主意」、「你很幸運，有一個神隊友。沒錯，靠自己才有底氣」、「還好妳遇到一位理智的老公而不是失智的媽寶」、「你上輩子一定有救了一個國家，這輩子才有好老公」。（編輯：陳雅雲）