《全明星4》選秀新制！徐展元抖「1關鍵策略」：這最公平

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1、每一輪三隊都「同時」公佈指名選手。
2、若只有一隊指名該選手，就由此隊直接獲得。
3、若有兩隊以上共同指名同一位選手，抽籤決定。
4、沒抽中的隊伍，此輪就繼續指名其他選手。
5、若重新指名仍有兩隊指名同一位選手，再抽籤決定。
6、又沒抽中就再指名選手，公佈後即獲得，此輪才結束。(男生選6輪，女生選4輪）
徐展元表示，在這樣的制度下，節目還是會有狀元，「第一輪如果有兩隊以上指名同一位選手，這就代表多數隊看好他／她，該選手就是狀元！如果三隊第一指名是不同選手，那這三位選手就都是狀元！」
他強調，以紅黃藍三隊來說，指名制是最公平的，同時也考驗了領隊的功力，由於每一輪都是三隊同時選人，機會均相同，就不會有後選的問題，即便抽籤決定，還是會有運氣的成分，這也是公平的。
徐展元也提到，如果只有一隊指名該選手，就由此隊「直接」獲得，就得看各領隊如何運用策略。相較於前三季的制度，「如果紅隊先選男狀元，藍隊就先選女狀元，但第四季三隊怎麼決定？又要再抽籤？」而指名制也正好解決了這問題，因為都是「同時」選人。
值得一提的是，節目團隊也討論過，若碰上兩隊以上共同指名同一位選手時，要不要在採用由選手「逆指名」，但徐展元則馬上反對，「我覺得這些年輕藝人絕對不敢當面挑選領隊啦！就算要強迫他／她選擇，也一定吱吱唔唔，頻說抱歉，那要錄影很久，場面又尷尬，而且對於沒被選的領隊也太殘忍了啦！」（編輯：詹鎰睿）