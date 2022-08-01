七夕能脫單嗎？4卡測「被告白機會」　1種人主動出擊更好

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B、背著翅膀的女孩
C、戴十字架項鍊的女子
D、手拿權杖的女子
選好再看答案喔！
A、女子與獅子
有人跟你告白，而且就是你心心念念的天菜，其實你已經偷偷喜歡對方很久了，只是不好意思說出口，而對方也是觀望你許久，可能透過你們共通朋友得知你對他的心意，所以他不打算再浪費時間了，直接對你丟出直球。他就是你理想中的另一半，是你所期待的愛情，所以你想也不想就答應了對方。接下來就是兩人的熱戀期與磨合期，感情不是1+1=2而是0.5+0.5=1。即兩人各去掉一半自己的個性和缺點，然後湊合在一起才能變得完整。天然的葡萄石屬木，守護健康丶正財、正姻緣。
B、背著翅膀的女孩
沒有人跟你告白，反倒是你苦苦追求，你的情路坎坷也不是一天兩天的了，在愛情中你總是傻傻地付出，不求回報，就連對方到底是不是那個對的人你自己也不知道，但你就是學不會為自己留一點退路，如此隱忍、總是獨自一人承受愛情的苦痛，連老師都為你感到心疼，傻女孩，在找到愛你的人之前先好好愛自己、提升自己，花若盛開，蝴蝶自來，人若精彩，老天自有安排。不要讓自己這麼卑微的去愛一個心不在你身上的人。老師為你加油。單身者適合天然的粉晶，打開桃花機緣。
C、戴十字架項鍊的女子
沒有人跟你告白，看到這先不要慌，雖然沒有人主動跟你告白，但是如果你有心儀的對象，請你一定要把握機會，主動出擊，目前你身邊有許多條件不錯的異性，戀愛的機會也一直都有，只是你有點呆頭鵝的個性、或是太矜持，遲遲不敢向前進，老師可要提醒你，在這樣等下去，小心你連跨年都要一個人孤單度過喔。天上掉下完美愛情，只是奢侈的美夢，只有主動出擊，才能把握，有不錯的對象，趕快釋出善意喔。天然的石榴石，增添女性魅力、熱情逐漸上升。
D、手拿權杖的女子
有人跟你告白，而且不只一個，近期你會發現身邊好多異性都對你特別好、特別關照你，常常對你噓寒問暖，或是邀約你一起用餐，回家明明不順路，也硬要陪你走一段路，爭取一點跟你相處的機會。其實多交些異性朋友也沒有錯，但是要小心身邊的同性有人忌妒到噴火的雙眸。對於異性私下單獨邀約也要做好自我保護，必要時可以請好友一同赴約，二來人多場面熱鬧不尷尬，等有了進一步的瞭解後再單獨出門也不遲。還沒遇到真正適合你的人嗎？天然的白月光是旅人之石，守護生活、愛情、健康、平安。（編輯：李惠婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。