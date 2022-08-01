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裴洛西最快明晚抵台！傳下榻「這間5星級飯店」離AIT超近

▲據《CNN》報導指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將在台灣住一晚，最快周二、周三抵台。（圖／美聯社／達志影像）
▲據《CNN》報導指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將在台灣住一晚，最快周二、周三抵台。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-08-01 21:08:41

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的亞洲行正式展開，而《CNN》與其他多家外國媒體均透露，裴洛西會在台灣住一個晚上，時間可能是本周二或是周三，引起外界高度關注。有消息傳出，裴洛西的團隊早已訂好兩間五星級飯店的其中之一。

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據《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）在推特上指出，裴洛西的團隊很有可能在台灣時間2日晚間或是3日上午抵達訪問台灣，另有消息人士透露，這次的行程可能只會停留一個晚上，至於下榻飯店早已預訂好，可能是位在台北信義區的君悅酒店或是中山區的萬豪酒店。

有趣的是，雖然兩間酒店接待外國政商名流的經驗豐富，但比起君悅酒店，萬豪酒店反而離美國在台協會的內湖辦事處更加接近，僅需要15分鐘的車程，同時也是美國官員訪台的最愛。至於消息是否屬實，仍有待官方說明。

還原整起事件，原本裴洛西此次的亞洲行，台灣並未列入在名單內，結果美國媒體《CNN》於台灣今日晚間6時30分報導指出，台灣與美國的高階官員均透露，裴洛西預計將在台灣留宿一晚，不過目前尚不清楚軍機將會何時抵達台北，下榻地點則因安全問題尚未確定。（編輯：詹鎰睿）

▲台北君悅酒店推福袋，最大獎為總統套房雙人住宿一晚加凱菲屋雙人自助餐。（圖／台北君悅酒店）
▲消息指出，裴洛西很可能下榻君悅酒店或是萬豪飯店。（圖／台北君悅酒店提供）
▲「Snoopy 樂園」住房專案入住台北萬豪酒店經典客房，可在房內愜意享用免費汽水、果汁及零嘴。（圖／台北萬豪酒店提供）
▲萬豪酒店離美國在台協會內湖辦事處較近，車程僅15分鐘，裴洛西很有可能下榻此飯店。（圖／台北萬豪酒店提供） 

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