柬埔寨詐騙被踢爆！網驚「求職網更新了」 工作地改這國
近日爆出多起台人被囚於柬埔寨的事件，大家已對「柬埔寨」、「西港」等關鍵地點擁有戒心，就有民眾發現人力網站上疑似詐騙集團的徵人網頁，均已悄悄將地點改至泰國，甚至以降低薪資或開放不同職缺等手法來取信被害人。
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》發文，說明徵人到柬埔寨、寮國、泰國、緬甸、杜拜等國的詐騙手法一直存在，通常皆標榜不需特殊學經歷，不要求語言能力，即能獲得保底5至7萬加獎金20萬的職缺。可現今消息被披露，多數台人已不再容易受騙，他發現詐騙集團也因此改變手法，職缺改為找專業木工、水電等需專業技能的人才，薪水也稍微降低，但仍強調不會的話到現場能教，原PO認為「一間公司在國外要開業怎麼可能找一個不會的人過去，其實很好分辨」。
原PO提到，目前眾人的目光都聚焦柬埔寨，但其實泰國也一樣危險，台人到泰國後被人蛇集團偷渡到緬甸或柬埔寨的案件也不在少數。不少年輕人遇到類似職缺，會於Dcard發文確認可信度，可發現許多在下方留言「自己在那邊很好的」等等的鼓勵回應，很可能就是詐騙集團暗插的樁腳。
他最後呼籲不要相信上述國家的徵人，即便有同事、好友、親戚介紹，也都不要再輕易相信，並表示可以在求職網站以「KK園區」等關鍵字搜尋，那就是目前最多人被囚的地方。
網友回覆「真的隨便找就一堆」、「多一人宣導 少一人受害」、「我看我追蹤的一位臉書女生一直說杜拜工作多好賺多好賺一直鼓動大家去，可能也是共謀」、「真的是有夠可怕」。 （編輯：李惠婷）