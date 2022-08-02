露營熱度在降低？眾抖出「致命原因」嘆：一堆人準備退坑
近幾年露營成為最夯的話題之一，各式各樣的熱門露營區不斷出現，不少人朋友圈的社群動態也常被露營洗版，不過有網友提出，隨著疫情對國人影響逐漸降低，在「開放出國的情況下，露營活動是否會開始退燒？」眾人看完貼文後紛紛表達想法。
一名網友在論壇PTT以「露營會退燒嗎？」為題發文，她提到，前陣子露營會突然爆紅，很大一部分原因是因為受到疫情影響，在無法隨心所欲出國旅遊，甚至連出外都有很多限制的前提下，很多人才選擇露營，不過「最近疫情已經沒有那麼影響生活，大家還會想去露營嗎？」
貼文曝光後，多數網友認為「能夠出國」一定會造成露營人數變少，「如果出國都不用戴口罩回來也不用隔離，就會退燒」、「覺得露營真的太貴了，意願可能會降低點」、「可以出國的時候，大家就會回到曬出國照的情況」、「別說露營，可以去日本我連台灣都不會再出去玩了」、「可以出國就沒人要露營+1」、「可以出國馬上退燒！至少我會退一半」。
不過也有部分人直言「有人約還是會想跟」、「偶爾露營放鬆還不錯」、「其實露營在國門管制前就蠻熱門」、「雖然熱度會減少，但還是會比過去更夯，至少比較多人從事」、「至少到現在還是很熱門，所以我要等大家都出國再去露營」、「網美露營會退燒，硬核露營不會」。（編輯：張志浩）