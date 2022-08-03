中元普渡不求人！四季醬油用滷肉給你辦桌新提案

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近來自煮風潮盛行，辦桌如何不燒腦，從食材、佐料著手，就能輕鬆做出簡單美味好料理！根據四季中元真心經典的料理指南，「新手主婦－四季經典滷肉」備妥五花肉、八角、桂皮、甘草等食材，並先將五花肉稍微凍硬，切成厚片狀，蔥對切拍裂、切薑片，炒鍋加一點香油，把五花肉煎香出油，下蔥薑炒香，放入醬油。讓醬油燒一會兒，出了醬香味，再加入適量米酒、胡椒粉、五香粉，再加入冰糖、水蓋過肉。最後以八角、桂皮、甘草的滷包，投入滷包去滷 40 分鐘到一小時左右就可以上桌。
簡單的步驟就能輕鬆滷出大人小孩都愛的滷肉，其口感軟嫩、表皮彈潤、每回咀嚼都能品嚐到肉汁溢出，唇齒留香。再將金黃滷汁澆淋到熱氣蒸騰的白飯上，一口口吃下的不僅是美味，更是對一家大小的用心。
想換換口味也可嘗試「四季紫蘇梅滷肉」，只要將梅花肉切塊，在鍋中下油將梅花肉表皮煎至微微焦黃，加入薑片、蔥段稍微煸一下，倒入2大匙四季釀造醬油燒一下，下冰糖、料理米酒，加水蓋過食材，加入紫蘇梅與紫蘇梅汁，最後大火煮滾後轉小火，慢慢煮到合適的軟爛程度就完成了！
兩道簡單家常菜，除了澎湃，同時顧好家人的五臟廟，今年中元節 購物清單記得多添購幾瓶四季醬油，只要選對好醬油，除了燉出香氣四溢的四季經典滷肉，四季醬油還能輕鬆變出不同料理，滿足一家人口味，創造供桌餐桌都美味！滷肉用四季，真新款好味。
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