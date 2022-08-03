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中元普渡不求人！四季醬油用滷肉給你辦桌新提案

▲四季醬油用滷肉給你辦桌新提案，不必燒腦、揮汗就能端大菜！（圖／品牌提供）
▲四季醬油用滷肉給你辦桌新提案，不必燒腦、揮汗就能端大菜！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-08-03 15:00:00

中元節將至，是不是又為了普渡辦桌傷透腦筋？從大賣場、市場買辦各種乾貨與三牲，擺滿桌子卻不知從何開始！也有許多年輕網友針對葷食供品提出許多討論，像是有的人因為家裡重祭祖，所以需要準備12道葷食，衍伸出「有普渡的拜拜菜能參考嗎？」，也有許多速食店套餐、美式賣場烤雞全餐等為便利準備的回覆，但最重要的是，不管怎麼拜，簡單準備也要有真心意!

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中元普渡 供桌上，家家戶戶 拚的是澎湃與誠意，還要拚出長輩眼中對料理的肯定，想簡單辦桌有如家庭革命，如何透過料理表達心意，更是對各家煮婦的一大考驗！不妨試試四季滷肉料理，不必燒腦、揮汗就能端大菜！

近來自煮風潮盛行，辦桌如何不燒腦，從食材、佐料著手，就能輕鬆做出簡單美味好料理！根據四季中元真心經典的料理指南，「新手主婦－四季經典滷肉」備妥五花肉、八角、桂皮、甘草等食材，並先將五花肉稍微凍硬，切成厚片狀，蔥對切拍裂、切薑片，炒鍋加一點香油，把五花肉煎香出油，下蔥薑炒香，放入醬油。讓醬油燒一會兒，出了醬香味，再加入適量米酒、胡椒粉、五香粉，再加入冰糖、水蓋過肉。最後以八角、桂皮、甘草的滷包，投入滷包去滷 40 分鐘到一小時左右就可以上桌。

簡單的步驟就能輕鬆滷出大人小孩都愛的滷肉，其口感軟嫩、表皮彈潤、每回咀嚼都能品嚐到肉汁溢出，唇齒留香。再將金黃滷汁澆淋到熱氣蒸騰的白飯上，一口口吃下的不僅是美味，更是對一家大小的用心。

▲「四季紫蘇梅滷肉」製作方法簡單，滿足偶爾想換換口味的你！（圖／品牌提供）
▲「四季紫蘇梅滷肉」製作方法簡單，滿足偶爾想換換口味的你！（圖／品牌提供）
想換換口味也可嘗試「四季紫蘇梅滷肉」，只要將梅花肉切塊，在鍋中下油將梅花肉表皮煎至微微焦黃，加入薑片、蔥段稍微煸一下，倒入2大匙四季釀造醬油燒一下，下冰糖、料理米酒，加水蓋過食材，加入紫蘇梅與紫蘇梅汁，最後大火煮滾後轉小火，慢慢煮到合適的軟爛程度就完成了！

兩道簡單家常菜，除了澎湃，同時顧好家人的五臟廟，今年中元節 購物清單記得多添購幾瓶四季醬油，只要選對好醬油，除了燉出香氣四溢的四季經典滷肉，四季醬油還能輕鬆變出不同料理，滿足一家人口味，創造供桌餐桌都美味！滷肉用四季，真新款好味。




更多中元料理食譜請看：https://tw.tv.yahoo.com/4-season/

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