裴洛西訪台超敏感！台灣還安全嗎？在台烏克蘭美女曝心聲
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將於今（2）晚抵達台灣，引起中國的高度敏感頻頻出聲警告，然而全球也在關注將會帶來何種影響。一名在台灣的烏克蘭美女Tanya就忍不住擔憂，「台灣真的還安全嗎？」
Tanya在《不要鬧工作室》的影片中一開始就詢問「你怎麼知道不會發生？」表示當初許多烏克蘭民眾覺得不會與俄羅斯開打，沒想到至今戰爭還沒結束。Tanya表示過去這幾天她的親朋好友不停傳與中國相關的網路訊息給她，因為他們看見中國動作頻頻，在靠近台灣的沿海地區佈署戰備警戒，強調「這次不是演習喔」、「他們這次玩真的」，認為中國「終於要動手」，因此相當擔憂她的安危。
Tanya也補充，上週她在街頭聽見空襲警報大響，後來從男友的口中得知那天是每年例行性的萬安演習，爾後又在7月30號的晚上聽見「連續爆炸聲」，一度以為真的開戰，最後才知道是大稻埕的煙火節。但是她也透露，自己應該是要擔心在家鄉親友安危的人，現在卻反過來被擔憂，讓她忍不住思考：「如果國與國之間有任何問題，為什麼他們不能像文明的人一樣好好的溝通？但卻要動到武力去傷害到無辜的人民，跟長不大的孩子一樣」。
Tanya也認為，掌權者握有那麼強大的權利，應該肩負起更大責任照顧人民，而非變成傷害人民的惡霸！同時她也補充，自己能夠來到台灣相當不容易，目前已經待了快兩個月，對於台灣人大方地照顧自己與其他烏克蘭人感到永生難忘，但是自己仍然擔心中國會做出不利於台灣的舉動，「那我就真的無處可去了」。（編輯：陳珮瑜）