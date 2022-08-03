NOW早報／裴洛西抵台！中國外交部：嚴厲譴責、強烈抗議

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根據《新華社》報導，中國外交部的最新聲明全文如下：
8月2日，美國國會眾議長裴洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。
世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。1971年聯大第2758號決議對此予以明確。1949年中華人民共和國成立以來，181個國家在一個中國原則基礎上同中國建立外交關係。一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係基本準則。
1979年，美方在中美建交公報中明確承諾，「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。」美國國會作為美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國政府的一個中國政策，不與中國台灣地區進行任何官方往來。中方歷來反對美國國會議員竄訪中國台灣地區，美國行政部門有責任予以阻止。佩洛西眾議長是現任美國國會領導人，她以任何形式任何理由赴台活動，都是升級美台官方交往的重大政治挑釁，中方絕不接受，中國人民絕不答應。
台灣問題是中美關係中最重要、最核心、最敏感的問題。當前，台海局勢面臨新一輪緊張和嚴峻挑戰，根本原因是台灣當局和美方不斷改變現狀。台灣當局一再「倚美謀獨」，拒不承認「九二共識」，大搞「去中國化」，推行「漸進式台獨」。而美方企圖搞「以台制華」，不斷歪曲虛化掏空一個中國原則，加強美台官方往來，為「台獨」分裂活動撐腰打氣。這是十分危險的玩火行動，玩火者必自焚。
中國政府和中國人民在台灣問題上的立場一以貫之。堅決維護國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同心願和神聖職責。民意不可違，大勢不可逆。任何國家、任何勢力、任何人都不要錯估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整、實現國家統一和民族復興的堅強決心、堅定意志、強大能力。針對美國會眾議長竄訪中國台灣地區，中方必將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，由此產生的一切後果必須由美方和「台獨」分裂勢力負責。
中美作為兩個大國，正確的相處之道只能是相互尊重、和平共處、避免對抗、合作共贏。台灣問題純屬中國內政，其他任何國家都無權做台灣問題的裁判官。中方嚴正敦促美方，停止打「台灣牌」搞「以台制華」，停止插手台灣事務干涉中國內政，停止以各種形式支持縱容「台獨」分裂勢力，停止在台灣問題上說一套、做一套，停止歪曲虛化掏空一個中國原則，以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人作出的「四不一無意」承諾落到實處，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。
今日天氣／今低壓帶持續影響 留意短延時強降雨
根據中央氣象局表示，今（3）日台灣受低壓帶影響，各地會有短暫陣雨或雷雨，也容易有短延時強降雨，南部及東南部地區易有局部大雨，午後桃園以南地區也有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具備用。
至於溫度方面，今天因各地雲量較多且下雨，北部地區及宜蘭、花蓮高溫約32、33度，其他地區高溫約30、31度，各地夜晚至清晨低溫約25至27度。
裴洛西抵台！訪問團成員曝光 AIT透露：將討論8大議題
美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)，於2日晚間10時許，率團搭乘專機抵台訪問，對此，美國在台協會AIT表示，訪問團後續將與台灣領袖會面，並討論美台關係，以及經濟成長與貿易、新冠疫情、人權等多項重要議題。
而此次的訪團成員，還包括眾議院外交委員會主席Gregory Meeks、眾議院退伍軍人事務委員會主席Mark Takano、眾議員Suzan Delbene、眾議員Raja Krishnamoorthi、眾議員Andy Kim等人。
AIT指出，這次為國會議員出訪印太地區的重要環節，後續會與台灣資深領袖進行會面，並討論包含美台關係、和平與安全，經濟成長與貿易、新冠疫情、氣候危機、人權、民主治理及其他與雙方利益相關的8大重要議題。
汪小菲告葛斯齊妨害名譽 「律師不嫌事小」37秒私訊曝光
狗仔葛斯齊前陣子爆料汪小菲婚內出軌，又曬出多張對方與女子親密糾纏的照片，讓汪小菲氣到喊話提告，但在對方一連串的放話後，態度直接軟化，決定撤告。原以為事件吿一段落，葛斯齊昨（2）日又發文，表示汪小菲委託律師，要吿他妨害名譽，並曬出傳票和雨汪小菲的對話紀錄。
葛斯齊坦言和汪小菲停戰後，終於能安心睡覺，怎料汪小菲竟食言，要告妨他害名譽，傳訊求證後的回覆是「我沒告你呀」，而法院的回答也證實汪小菲確實要告他，讓葛斯齊哭笑不得：「原來這要解讀為是律師告我，不是汪小菲，我明白了！」
葛斯齊透露汪小菲否認喊告後，又說：「可能代理我的律師不嫌事小，就想把事情變大，我汪小菲不想提告葛斯齊，葛斯齊對我挺好的，我不想提告他！」讓他無奈質疑：「難不成我懷疑是律師想藉由告我打知名度？另一頭還能收取委託費用？」同時曝光錄音2人對話，也歡迎該名律師來訊，「傳票上的汪小菲3字是我寫的，我打電話去問法院誰告我，我習慣會把傳票上寫上送我的人大名，我都會好好存檔！」
裴洛西訪台超敏感！台灣還安全嗎？在台烏克蘭美女曝心聲
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於昨（2）晚抵達台灣，引起中國的高度敏感頻頻出聲警告，然而全球也在關注將會帶來何種影響。一名在台灣的烏克蘭美女Tanya就忍不住擔憂，「台灣真的還安全嗎？」
Tanya在《不要鬧工作室》的影片中一開始就詢問「你怎麼知道不會發生？」表示當初許多烏克蘭民眾覺得不會與俄羅斯開打，沒想到至今戰爭還沒結束。Tanya表示過去這幾天她的親朋好友不停傳與中國相關的網路訊息給她，因為他們看見中國動作頻頻，在靠近台灣的沿海地區佈署戰備警戒，強調「這次不是演習喔」、「他們這次玩真的」，認為中國「終於要動手」，因此相當擔憂她的安危。
Tanya也補充，上週她在街頭聽見空襲警報大響，後來從男友的口中得知那天是每年例行性的萬安演習，爾後又在7月30號的晚上聽見「連續爆炸聲」，一度以為真的開戰，最後才知道是大稻埕的煙火節。但是她也透露，自己應該是要擔心在家鄉親友安危的人，現在卻反過來被擔憂，讓她忍不住思考：「如果國與國之間有任何問題，為什麼他們不能像文明的人一樣好好的溝通？但卻要動到武力去傷害到無辜的人民，跟長不大的孩子一樣」。
Tanya也認為，掌權者握有那麼強大的權利，應該肩負起更大責任照顧人民，而非變成傷害人民的惡霸！同時她也補充，自己能夠來到台灣相當不容易，目前已經待了快兩個月，對於台灣人大方地照顧自己與其他烏克蘭人感到永生難忘，但是自己仍然擔心中國會做出不利於台灣的舉動，「那我就真的無處可去了」。
領超商包裹小心了！包裝出現「3字」是詐騙 店員揭內幕
現在不少人都會喜歡在網路購物，接著利用超商取貨付款的方式來領包裹，每當貨物到的時候就會寄送簡訊到買家手機，提醒要記得取貨！但愛用超商取貨的民眾可要注意了！近日就有網友分享自己去超商取貨時，意外拿到詐騙包裹，貼文一出釣出不少苦主，引起廣大迴響。
一名網友在臉書「爆料公社」貼文指出「今天去7-11領牛肉的時候，突然之間多了一個莫名其妙的貨物，但想說名字一樣太奇怪了，不曉得結果領了多花899，我根本沒有訂這個貨物，打給客服人員都無人接聽，呼籲大家領東西時，看到這間公司都很可能是詐騙集團的！」
貼文一出，網友紛紛回應「應該不一定是看公司喔！是要看是不是有寫『非賣家』」、「有問過店員，寫『非賣家』的通通都是詐騙」、「反正只要寫『非賣家』就是詐騙就對了啦！」、「雖然領了還是可以到那間物流公司退款，但真的非常麻煩，看到『非賣家』真的就不要領」、「也有問過店員，非賣家就是別領，好幾個人都被騙過」。
另外，也有內行網友表示「我都習慣自己備忘錄記一下買了什麼多少錢，領貨才不會領到詐騙的！」、「大家一定要養成買什麼就記下來，多少錢也要記清楚，就不會領到詐騙包裹了」、「通常如果有兩件的話很容易就不知道哪一個是有問題的包裹，先確定好事要去領幾個包裹！多少錢！金額不對馬上看外包裝就對了」。
而事實上，臉書專頁《臉書廣告退貨自救聯盟》就在臉書上表示，收到詐騙包裹其實不會退貨無門，宅配貨到收款的，找宅配公司客服退費；超商取貨付款的，請務必寫「超商客服信箱」客訴；宅配單上寄件人註明（代寄、非賣家），就是大陸來的境外包裹；找宅配單上寄件人退費，寄件人說他們不是賣家，是《轉運站、集貨商、物流公司、報關行、第三方客服、代寄公司》就是境外包裹，民眾一定要特別注意哦！（編輯：郭佩蓉）