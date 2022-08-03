獨／麥當勞證實「冰心雪糕」全面停售 點心站也走入歷史
台灣麥當勞曾轟動一波的隱藏版美味「冰心雪糕」，年初掀起懷舊熱潮紅遍IG。不料，近期陸續被網友發現，到僅存的台北館前－點心站及台南三越二（新天地）門市，都撲空買不到。《NOWnews今日新聞》記者向麥當勞求證，官方回應證實：「點心站已結束營業，冰心雪糕亦同步停止販售！」
將麥當勞經典香草冰淇淋，外層淋上香濃巧克力醬後，凝固成脆皮巧克力外殼的「冰心雪糕」，堪稱麥當勞隱藏版美味。去年在《小紅書》引發熱議，風潮吹回台灣，掀起網友一窩蜂朝聖。今年年初全台還有少許11間門市有販售；爾後再減至約9間指定點心站供應。
「冰心雪糕」意外爆紅，還曾釣出不少員工分享，製作時的難度頗高，經常會掉落失敗，更有員工默認，「最怕客人點這個」、「好幾次都會掉進巧克力醬桶裡」。
近期卻有網友發現，無論到僅存的台北館前－點心站及台南三越二（新天地）門市，都撲空買不到「冰心雪糕」，而且聽店員透露「以後都不會有了」，令網友吃驚，難道隱藏版美味已走入回憶？
《NOWnews今日新聞》記者求證台灣麥當勞，業者證實「冰心雪糕」已全面停售，官方表示「台灣麥當勞基於整體商業考量，點心站已結束營業，其販售之冰心雪糕亦同步停止販售或售完為止，感謝顧客長久以來的支持；未來將持續開發多元的餐點選擇，歡迎消費者嚐鮮。」
據悉，麥當勞全台各地點心站，其實已經相繼關閉差不多一個多月了，想趕吃一波「冰心雪糕」的台灣民眾，恐怕得要出國才有機會再吃到了。