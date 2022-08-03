裴洛西來台！陳文茜揭「危機爆發時間點」：不是這幾天

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「我是一個長期尊敬Nancy Pelosi 的人，自1990年代起即對她印象深刻」，陳文茜說，裴洛西對民主沒有兩套標準，始終一以貫之，推測對方今天會見朝野領袖、蔡英文總統，下午會見回到台灣或是留在台灣的異議人士，前後可能待不到24小時就搭機離台，所引發的危機也許不是昨晚、今天、當下，而是深遠的。
陳文茜表示：「但由於（危機）深遠，它往往因此超出人們的視線及思考之外。這正是危險之處。當我們意識危險時，我們往往可以避開危險。」她以4點分析如下：
1.台海現在、當下，沒有什麼好緊張，美中核子大國不會正面打仗，不論他們説什麼。因為那將是毀滅性戰爭。台灣總統即使2024年下一任總統，都不會宣布獨立，跨越紅缐 ，使中國非立即武力攻打或是阻斷通行航道，封鎖台灣海峽不可。
2.重點在未來。之一：習近平年底之後正式進入他的第三任期，這是打破鄧小平立下的規矩。他在中國經濟下滑之際，Pelosi訪台之後，馬上要參加北戴河會議，及年度黨代表大會。他是否將祕密承諾其第三任期準備趁著台灣防衛能力不足、拜登聲望低下、烏克蘭戰爭未結束前，美國正承受高通膨時，解決台灣問題？
3.未來重點之二：如果年底民主黨期中選舉大敗，這可能性太大。衆議員共院黨將居多數，Pelosi 將下台：她不再是議長。她的訪問，中共尤其習近平是否會為了中國長期崛起，不和大國（美國）正面衝突的原則，智慧地確保中國繼續和平崛起，將Pelosi訪台只訂調為個人創造歷史聲望的事件？這是中國領導人對於中國未來國家戰略的重大抉擇。
4.未來重點之三，台積電董事長劉德音在此敏感時刻，剛剛上週末接受CNN 主持人ZaKaria 的訪問。台海危機四伏，突顯了台積電在全球供應鏈、尤其美國國防武器中佔比太高，美國人認為依賴台積電將是重大風險。這對於我們台灣的寶：台積電未來發展非常困擾。美國的質疑聲，要求其他半導體聯盟取代，或是台積電遷移更多工廠至美國的聲浪將愈來愈大。（編輯：楊穎軒）