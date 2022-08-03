裴洛西訪台灣！杜汶澤「香港親友憂安危」：不定時報平安
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），於昨（2）日晚間抵達台灣，引發中國強烈抗議，並宣布將在台灣週邊6海域進行軍演。香港男星杜汶澤則在臉書透露，香港的親友很擔心他在台北的安全，因此他將不定時發出貼文向外界報平安。
杜汶澤2日於臉書PO文「由於很多在故鄉的親友，擔心我人在台北的安全...好吧！我唯有不定時報平安！20：00還未有什麼事情發生，我先吃飯！」；接著晚間10點他貼出湖邊夜景「風平浪靜，湖面如鏡，還是沒有動靜，剛才吃太飽了，我先散步」；11點半時表示要睡覺了，喊話香港親友「今後如有親友仍然擔心我在台灣的情況，我會繼續不定時為大家報平安！台灣很安全，報告完畢」。
今（3）日上午8點，杜汶澤表示「一切正常，那我就如常生活好了 」，在簡單貼出自己一日行程，早上打坐後去買菜，之後上健身房，接著下午處理雜事後，他在文末直言「這麼小的事情，大家不要再大驚小怪！我的生活亦很重複，以後就不再報告了，感謝大家關心」。
根據《NOWnews》報導，裴洛西亞洲行昨晚抵台後，中國隨即宣布將自明（4）日起至7日，在台灣週邊6海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，形同封鎖台灣海空。漁業署表示，目前沿近海漁船仍正常作業，將請漁業通訊電台廣播週知海上漁船，如作業時發現中國大陸艦艇，應通報電台轉知相關權責機關。（編輯：鍾怡婷）