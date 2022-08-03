名家論壇》錢震宇／裴洛西離開後，台灣真的沒在怕？

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除非期中選舉民主黨能繼續贏得多數席次，否則民主黨將會丟掉眾議院議長寶座。既然裴洛西將卸任，此行來台到底能夠跟蔡政府談甚麼？她既無法代表拜登政府，也無法代表國會承諾。之前我們跟美方洽談最重要的就是簽訂BTA(雙邊貿易協定)或加入IPEF（印太經濟架構）至今完全沒下落，更不用講蔡政府一直誇口的CPTPP(跨太平洋夥伴協定)，到現在還是毫無進展。
根據裴洛西的講法，此行最主要是「兌現了美國對於民主的承諾，尊重台灣，以及所有民主國家的自由」，然而在裴洛西贏得個人聲譽及反中聲望高點同時，為中華民國台灣帶來的卻不是承諾協防或納入印太戰略，而是因裴洛西訪台而起的經濟制裁、軍演及武力繞台。
裴洛西來台，美國國安會戰略溝通協調官柯比說，北京沒有理由藉此引發危機或挑起事端，在現在或日後於台海進行軍事行動，美方不會、不尋求也不樂見危機發生。話雖如此，台灣被裴洛西當成反共前鋒的同時，中共也可能把台灣當成是反制美國的前鋒，中美放話不斷，動作頻頻，台灣無力招架，反倒成為受害者。
我認為，問題會在裴洛西離台後，才會真正開始。中方此時此刻不會正面威嚇，畢竟裴洛西人還在台灣，此刻軍演指向性非常重，所以等裴洛西離開後，就是中共表示它對美方執意來台的憤怒。讓人更擔憂的是，蔡政府完全沒有準備好如何因應，中共有多種經濟、軍事制裁方案，但台灣卻拿不出回應模式，只能訴求民族主義大旗或求助國際輿論。
先說第一點，兩岸間毫無溝通機制。即便中美高度緊張，但雙方領導人都有直接或間接溝通的管道，可以視訊、通話、傳話，甚至有大使館，一旦有任何動作，雙方都有預警機制。反觀中華民國台灣跟中國大陸官方間完全斷鍊，也因為蔡政府的兩岸政策，導致與大陸國台辦的公開或私下管道也中斷聯繫，就連過去國民黨熟悉的溝通窗口也因為不被信任而失去聯繫。兩岸萬一有所誤判，那會非常危險。
第二點，台灣缺乏兩岸危機處理方案。1996年台海導彈危機至今已經26年，中間在扁政府、馬政府執政下兩岸關係尚屬穩定，李登輝主政時代都還有所謂的密使外交，更何況在馬英九任內，兩岸關係和緩、外交休兵下，台商、陸生交流頻繁，已是經濟商業夥伴，而非敵對狀態；裴洛西來台後，中美正式錨定對立緊張關係，而台灣作為地緣政治前緣，如果沒有自保或是自衛方案，蔡政府是讓全民曝險，真的是兵兇戰危。
這次裴洛西來台，蔡政府若要降低對台灣社會全面的衝擊，大可透過非官方管道向大陸傳遞訊息，或說這是美方強行決定，或說台灣並未要改變任何現狀，或說兩岸和平是台灣持續追求的目標，「這不是畏戰，這是避戰」。
如果蔡英文真希望台海穩定、區域和平，台灣繼續發展經濟，繁榮民生，不是應該盡量避免戰爭的可能嗎？這不是一個國家領導人最應該要做的嗎？如果不是，妳要走極端主義，刺激中共，那我要問蔡英文，妳做好讓台灣全民受到衝擊的準備了嗎？
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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