檸檬輸慘了！蔬果維生素C含量排行出爐 第1名竟是「它」
夏日炎炎，除了補充水分以免中暑，也可以多吃含維他命C的蔬果美白來抵抗烈日，不過一提到維他命C，許多人直覺就是柳丁或是檸檬，事實上它們的維他命C含量並非最高，甚至還輸慘了！美女營養師高敏敏就分享天然蔬果的維他命C含量排行榜，第一名竟然是紅心芭樂！
高敏敏表示，維他命C不只美白而已，其實還有強力抗氧化、促進膠原蛋白合成、對抗壓力不疲勞、幫助代謝脂肪酸、幫助免疫功能運作等功效，是人體每日不可或缺的水溶性維生素之一，只是人體無法自行合成，必須從食物中攝取。如果缺乏維他命C，就會出現疲勞、全身無力、牙齦發炎、易瘀青、關節痛、傷口難癒合、缺鐵性貧血等症狀。
因此她也列出台灣常見的高維生素C含量蔬果，其中大家常提到的柳丁及檸檬，其實每100公克的維生素C含量分別僅有41.2mg以及34mg，卻都沒有荔枝的52.3mg來的高，而讓人意外的是，在水果類裡分別是紅心芭樂的214.4mg以及珍珠芭樂的193.7mg高居一、二名，尤其是紅心芭樂，竟然足足比檸檬高了6倍之多！而蔬菜類方面則以紅甜椒的137.7mg、黃甜椒的127.5mg以及青花菜的75.3mg佔據前三名。
網友看了排行榜後都紛紛表示：「我一直以為檸檬是最高的」、「哇！芭樂比檸檬多」、「長知識了」、「芭樂冠軍」、「榴蓮竟然也比檸檬多」、「好棒的資訊耶」、「芭樂吃到100g比吃檸檬容易多了」、「奇異果很棒～所以維他命C不是越酸越多」。（編輯：陳珮瑜）
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