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口譯員4度打斷裴洛西！同行講公道話了　抖出內幕被讚爆

▲裴洛西昨（3）日早上拜會立院，在與副院長蔡其昌對談時，頻頻被後方口譯人員打斷發言，引發外界討論。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）
▲裴洛西昨（3）日早上拜會立院，在與副院長蔡其昌對談時，頻頻被後方口譯人員打斷發言，引發外界討論。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

編輯中心/綜合報導

2022-08-04 07:19:23

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台，昨日其中一個行程就是安排到立院拜會藍綠黨團，不過，當裴洛西在立院拜會致詞時，卻頻頻被後方口譯人員打斷發言，不只搶話，口譯人員還瘋狂發出笑聲，引發觀眾批評。對此，同為口譯員的同行就出面揭開此行業的內幕，也引來金牌口譯員浩爾分享認同直呼「謝謝你說出來！」

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一名同為口譯員的「Elina Lee Lin」在臉書上表示，口譯員斷講者其實不稀奇，原因很多，包括講者講太久，或是出現技術性問題，我不在現場，但如果是我遇到麥克風壞掉，剛換了可以用的麥克風，偏偏議長準備要開口了，我心裡第一個跑馬燈會是「議長聽不懂中文，他可能以為我已經翻完了，所以他要講下一段了，我為求譯文通順無誤，得提醒議長先等我翻完」。

「口譯員會自行判斷何時需要打斷講者，會這麼做一定有其考量。我自己就有打斷講者的經驗，但都是有充分的原因才會這麼做，通常都是因為講者忘記有口譯，總不能讓他就一直講十五、二十分鐘吧？這樣需要聽口譯的聽眾都要睡著了，假如不勇敢打斷講者，我的譯文品質或許也不會受到影響，但我不願意冒這個險，更不願意為了維持媒體說的『禮貌』而害自己的國家付出政治代價」。

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▲裴洛西在發表言論時，一旁口譯員打斷發言引起討論，對此，同行跳出講出公道話被讚爆。（圖/NOWnews直播）
Elina Lee Lin提到，希望大家可以對口譯員們溫柔一點，任何一個行業的專家要出現在台上公開接受大家的批評都不容易，這種場合裡，身為信差的口譯員總是第一個被拿出來檢討的，但口譯員也是人，沈穩外表下經常有大家看不到的焦慮跟恐懼，還有各種身心狀況。

Elina Lee Lin說「我2016年就開始正式接口譯工作了，已經這麼多年了，我幾乎每次上場前都得跑廁所，想辦法深呼吸以安撫快要從胸腔炸出來的心臟，有幾次在國外的政治類隨行活動是有媒體拍攝的，上場前我害怕到都快吐了，在台上手還一直發抖，翻完後不斷在腦海中回放每個錯誤，不斷的打擊自己，但又得馬上調整心態去下一個拜會場合，繼續當一個看似心如止水的口譯員，請大家多多疼惜我們QQ」。

貼文一出，引來不少網友紛紛大讚「終於有同行出來講話了.....一定要分享出去」、「不懂第一時間檢討口譯員的是怎樣＝＝很有事，這麼厲害網友自己來啊」、「口譯員的專業哪是這些網友能評論的，本來就要打斷跟著翻譯啊，不然是要讓裴洛西講15分鐘才開始翻譯？」、「真的...口譯員一生分泌的腎上腺素大概是別人3輩子的量，我想如果我是她，我應該會哭三天而且對自己失去信心很久」、「網友真的不要只會出一張嘴去罵別人」；而有金牌口譯員浩爾也分享此文，認同直呼「謝謝妳寫出來！我今天回留言感覺很淡定，但看到一堆鍵盤檢討和批評口譯的，其實真的很想說：你那麼厲害你上！」（編輯：張嘉哲）

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