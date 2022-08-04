擦撞轎車超糗！低胸妹「道歉誠意破表」 辣到車主沒原則
機車停好車之後，多數人都會立起中柱，然後有些女生力氣相對較小，一個沒注意還可能造成機車翻覆。近日，一名女騎士在停好車後，準備立起中柱，結果重心不穩倒車，擦撞到路邊一旁的車輛，讓她傻眼立刻鞠躬道歉，而由於該女騎士穿著低胸的衣服，讓不少網友紛紛回應「幸福來得就是這麼突然」，引起討論。
一名網友在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」轉發影片，只見畫面中可以看到，一名女騎士停好車準備好要立中柱，結果一個重心沒抓好，整台車側面傾斜直接擦撞路邊的轎車，讓她一臉驚慌的盯著車主。
隨後車主也迅速上前幫忙女騎士扶起機車，而雖然隔著口罩，車主的臉色透露幾分笑意，妹子停好車拔下安全帽後，也立刻彎腰道歉，但由於穿著的是低胸的衣服，一彎腰好曲線也藏不住，接著就自覺有點太糗，放完安全帽後，立刻快速跑步離開事故現場。
貼文一出，不少網友紛紛回應「你看車主的眼睛！看到沒！他在笑！」、「笑瘋！最後的跑走才最好笑XD」、「我承認，我有重看影片」、「車主這個迅雷不及掩耳的下車，夠說明一切了」、「看來大家都原諒她了！不是只有車主而已」、「跑步離開太好笑了啦XD」、「真的有料！幸福來得就是這麼突然」、「不知是車主人太好，還是被辣到沒原則哈哈哈哈」。（編輯：張嘉哲）